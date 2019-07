Senki nem bírta a pezsgővidéken Alaphilippe őrült száguldását

A Tour de France harmadik napján a mezőny elhagyta Brüsszelt, és Franciaország felé vette az irányt. Az igazi tavaszi klasszikusnak is beillő, dimbes-dombos szakasz végén a franciák klasszikus menője, Julian Alaphilippe (Deceuninck–Quick Step) egy tökéletesen időzített támadással nyert, amivel a sárga trikót is megszerezte. Öt év várakozás után vezeti ismét francia versenyző a Tour de France-ot.

Hétfőn egy hosszú, 215 kilométeres szakasszal folytatódott a Tour de France, a rajt a belga-francia határhoz közeli Binchéből, a befutó pedig a Reims melletti Épernayban volt. Binché igazi kerékpáros város, 2013 és 2017-ben is innen indult a Fléche Wallonne egynapos verseny, ami már előrevetítette, hogy, milyen szakaszra kell számítani. Emellett ez a régió az otthona a szabadkártyával induló Wanty-Gobert csapatnak is, így nem volt meglepő, hogy a Wanty versenyzője, Yoann Offredo szökött el először, őt követte a szombaton is szökésben lévő Stéphane Rossetto (Cofidis), Paul Ourselin (Total Direct Energy), Anthony Delaplace (Arkéa Samsic) és Tim Wellens (Lotto-Soudal) is.

12 kilométer megtétele után a mezőny elhagyta Belgiumot, innentől a Tour már csak francia utakon fog vezetni. A festői útvonal Champagne tartomány haladt keresztül, ami a világhírű pezsgőkészítés hazája. A szakasz első 160 kilométere szinte teljesen sík volt, az ötfős szökevénycsoport előnye gyorsan hat perc fölé nőtt, ekkor a virtuális sárga trikó Wellensen volt, mivel az ő hátránya volt a legkevesebb az összetettben vezető Mike Teunissenhez (Team Jumbo–Visma) képest.

80 kilométer után a dán Kasper Asgreen (Deceuninck–Quick Step) növelte a tempót a mezőny élén, és elkezdte csökkenteni a szökevények előnyét. A nap egyetlen gyorsasági részhajráján Paul Ourselin haladt át elsőként, és vitte el a húsz pontot a zöld trikóért folyó versenyben. A mezőnyben Elia Viviani (Deceuninck-Quick Step) volt a leggyorsabb, a zöld trikóban tekerő Peter Sagant (Bora–Hanshgrohe) előzte meg.

10 Galéria: A franciák nagy napja: győzelem és sárga trikó a Tour de France-on Fotó: Marco Bertorello

60 kilométerre a befutótól, a sebességgel együtt a feszültség is érezhetően megnőtt a mezőnyben. A szakasz végén egy negyedik és három harmadik kategóriás rövid emelkedőt is meg kellett mászniuk a versenyzőknek. A kiélezett helyezkedésben egymás után több bukás is történt, előbb Patrick Bevin (CCC Team) került a földre, majd Jack Haig (Mitchelton Scott) és Lars Ytting Bak (Dimension Data) akadtak össze, de szerencsére egyik eset sem volt súlyos.

Tim Wellens az első kaptató előtt otthagyta szökevénytársait, és megpróbálkozott egy 45 kilométeres szóló szökéssel hazaérni. A többi szökevényt 30 kilométerre a céltól érte utol a Quick Step vezette mezőny. Wellenst végül 15 kilométerre a céltól érték utol, viszont addig annyi pontot gyűjtött az emelkedőkön, hogy átvette a vezetést a hegyi pontversenyben, így a következő szakaszon már rajta lesz a pöttyös trikó.

A sárga trikós Mike Teunissen nem bírta az élmezőny tempóját, és leszakadt, miközben Julian Alaphilippe ( Deceuninck–Quick Step) támadta be a mezőnyt a Côte de Mutigny emelkedő. A lejtmenetben Alaphilippe 50 másodperces előnyt szerzett, amit a célig meg tudott védeni, és végül 26 másodperc előnnyel megnyerte a szakaszt. Az időkülönbség pedig sárga trikó is jelentett neki. A második az ausztrál Michael Matthews (Team Sunweb), a harmadik a belga Jesper Stuyven (Trek-Segaferdo) lett a szakaszon.

Alaphilippe idén kiváló szezont fut, tavasszal megnyerte a Milánó-San Remo, és a Fléche Wallone klasszikusokat is. A tavalyi pöttyös trikó győztesének most jó esélye van arra, hogy akár a 6. szakaszig is megtartsa a sárga trikót. Kedden a Reims és Nancy közötti, 213,5 kilométeres sík szakasszal folytatódik a 106. Tour de France.

3. szakasz, Binché-Épernay, 215 km:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck–Quick Step) 4:40:29

2. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb) 26 másodperc hátrány

3. Jasper Stuyven (belga, Trek–Segafredo) ai.

4. Greg van Avermaet (belga, Team CCC) ai.

5. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe) ai.

Az összetett állása:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck–Quick Step) 9:32:19

2. Wout van Aert (belga, Jumbo–Visma) 20 másodperc hátrány

3. Steven Kruijswijk (holland, Jumbo–Visma) 25 mp h.