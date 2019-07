Sagan verhetetlen volt, befeszített, mint Hulk

A Tour de France-on Perichon belerohant egy jelzőtáblába, szerencséjére be volt burkolva. De így is nagyot bukott.

Peter Sagan nyerte a Tour de France ötödik szakaszát, a dimbes-dombos etap végén simán nyerte a mezőnyhajrát a Bora-Hansgrohe szlovák kerékpárosa. Győzelmével a pontversenyben is növelte az előnyét.

Az első komoly hegyi szakasz csütörtökön lesz a Tour de France-on, de a mezőny már az ötödik etapon ráhangolódhatott az emelkedőkre. A Saint Dies des Vosges és Colmar közötti 175,5 kilométeren négy kategorizált emelkedőt jelöltek ki, de ezek mellett is folyamatosan hullámzott a terep. Ez a szintezés azért még nem volt vészes, a sprinterek egy részének is volt esélye rá, hogy az élbollyal érkezzen meg. Az etap profilja alapján sokan emlegették Peter Sagant favoritként.

Az etap egy szökésnek is kedvezett, és a bevett dramaturgia szerint már rögtön a rajt után többen próbálkoztak elmenéssel. Húsz kilométernyi tekerés után össze is állt egy négyfős csoport, a pöttyös trikós Tim Wellens (Lotto Soudal), Tom Skujins (Trek-Segafredo, Simon Clarke (EF Education First), Mads Würtz Schmidt (Katusha-Alpecin) nagyjából kétpercnyire tudott meglógni. Állandósult is sokáig ez a különbség, nem kaptak igazán nagy előnyt. Wellens sorra begyűjtötte a hegyi hajrákat, növelve ezzel az előnyét a különversenyben.

Az utolsó 30 kilométer elején fokozódott a tempó, a szökevények is betámadták egymást, Skujinsnak sikerült leráznia a többieket, és az utolsó hegyi hajrát már ő vitte el. Hazaérni azonban nem volt esélye, a lejtmenetben bedarálta a mezőnyt, amit a Sunweb csapata vezetett. Michael Matthewsért dolgoztak, esélyes volt a sprintben.

10 Galéria: A Tour de France ötödik szakasza - 2019 Fotó: Tim de Waele / Getty Images Hungary

Ebben a hegymenetbe több sprinter megadta magát, a keddi szakaszt nyerő Elia Viviani és Caleb Ewan is leszakadt. Egy defekt miatt Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) is leszakadt, pedig ő is az etap esélyesei közé számított, ahogy Peter Sagan és Julian Alaphilippe is. A norvég nem túl rossz a rövidebb emelkedőn, és sprinternek sem utolsó. Boasson Hagen elég sok energiát mozgósítva végül 8 kilométerre a céltól érte utol az egyre gyorsuló mezőnyt.

Nagyjából ekkor indított támadást 2013 világbajnoka, Rui Costa (UEA Emirates), 15 másodpercnyire el is tempózott, de az utolsó két kilométerre már újra együtt volt a mezőny.

A célegyenesben Matteo Trentin (Mitchelton-Scott) próbált hosszú hajrát nyitni, de csak pillanatokig volt elől. Sagan robbanékonyságával ma senki sem tudott versenyezni, a szlováknak olyan megindulása volt, hogy a végén már ki is engedhetett, simán nyerte idei első szakaszát. Sagan a befutónál elővette egyik emblematikus ünneplését, úgy befeszített, mint a szuperhős Hulk. A második helyen Wout van Aerts (Jumbo-Visma) érkezett, a harmadik Trentin lett.

Az első hely a pontversenyben is jól fizetett, Sagan még nagyobb előnnyel vezet a zöld trikóért folytatott küzdelemben.

Az összetett esélyesek közül mindenki kibírta az emelkedőket, változatlanok maradtak a különbségek. A másodikként befutó Van Aerts viszont közelebb jött hat másodperccel a sárga trikós Julian Alaphilippe-hez, aki így már csak 14 másodperccel vezet. Az összetett harmadik helyén Van Aerts csapattársa, Steven Kruijswijk áll 25 másodperces hátránnyal.

(Borítókép: Peter Sagan 2019. július 10-én. Fotó: Chris Graythen / Getty Images)