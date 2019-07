Szupersprint döntött a Tour de France leghosszabb szakaszának végén

A Tour de France-on Perichon belerohant egy jelzőtáblába, szerencséjére be volt burkolva. De így is nagyot bukott.

A holland Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) nyerte az idei Tour de France leghosszabb szakaszát. A 231 kilométer hosszú hatodik etap végén a Groenewegen sprintelt a leggyorsabban, mezőnyhajrában dőlt el az első hely. Összetettben továbbra is Giulio Ciccone vezet. Peter Sagan beállította Eddy Merckx egyik rekordját.

A Tour de France hetedik szakaszának befutója

Az első kemény hegyi szakasz után pénteken könnyű terep, de az idei Tour leghosszabb szakasza várt a mezőnyre Belfort és Chalon-sur-Saone között. Több szakértő azt is megelőlegezte, hogy nemcsak a leghosszabb, hanem a legunalmasabb is lesz. Az etap profilja, néhány domb az elején, a is mezőnyhajrát ígért.

A rajt után ketten azonnal szöktek, Yann Offredo (Wanty Group) és Stéphane Rosetto (Cofidis) nem is először került elmenésbe, többször akcióztak már idén, és a kiscsapatoknak nagyjából ez is az egyetlen esélyük, hogy megmutassák magukat.

Az egész mezőny elég pihenősre vette a szakaszt, az első 110 kilométert csak 34,7 kilométer per órás átlaggal tekerték le a versenyzők, pedig simán lehetett ezen a terepen 40 fölöttivel számolni. A két szökevény sem száguldott, Offredóék négy perc körüli előnyt tudtak csak összehozni, kontroll alatt tartotta őket a mezőny, az utolsó 50 kilométeren már két perc volt csak a különbség.

Az üldözők jól időzítettek, a céltól 17 kilométerre fogták meg a két szökevényt. A tempó egyre gyorsult, a sprintercsapatok álltak az élre, az Ineos pedig Geraint Thomast akarta biztonságban tudni, ezért ment előre.

Az utolsó 10 kilométert nagyon megnyomták a csapatok, Wout van Aert (Jumbo-Visma) ment az élen eszméletlenül nagy tempót, a Bora-Hansgrohe, a Sunweb, a Quick-Step is az élre került az utolsó kilométeren. A hajrára a Quick-Step állt össze a legjobban, a korábban szakaszt nyerő Elia Viviani tökéletes felvezetést kapott, de nem volt meg a végsebessége, csak hatodik lett. Állítólag defektje volt, azért nem sikerült neki a sprint.

Sagan kicsit beszorult, de Dylan Groenewegen tempójával ő sem bírhatott, a holland távolról indított, félelmetes megindulása volt, 73 km/h óra volt a csúcssebessége. A végén keveset lassult, de még így is sikerült megvernie Caleb Ewant (Lotto-Soudal) nagyjából tíz centivel. A harmadik helyen Sagan sprintelt. A szlovák kerékpáros történelmi csúcsot állított be, utolérte Eddy Merckx-t, és már ö is 111 napon át vezette a a pontversenyt karrierje során. Szombaton minden bizonnyal meg is dönti ezt a csúcsot.

Összetettben nem történt jelentős változás, továbbra is Giulio Ciccone vezet, a favoritok megérkeztek a főmezőnnyel.

Jön a 45. Gemenc Nagydíj Bomba erős magyar csapat indul a szekszárdi központú kerékpárversenyen, ami idén nem körverseny lesz, hanem két külön futamot rendeznek. Az elsőt július 26-án, a másodikat július 27-én. Mindkettő UCI 1.2-es kategóriájú verseny lesz. Pénteken némi körözés után egy brutális emelkedőn, néhol közel 20%-os meredeken tekernek fel a Kálváriánál kijelölt célhoz. A második versenyen is itt lesz majd a befutó, csak a pálya lesz más. A két futamon az olimpiai és világbajnoki kvalifikációhoz is fontos pontokat lehet gyűjteni. Két verseny pedig jobban fizet, mint egy körverseny. A magyar válogatottban ott lesz a Mitchelton-Scotthoz szerződő Peák Barnabás, a Tour de Hongrie két összetett dobogósa, Valter Attila (CCC Development Team) és Dina Márton „Rajtuk kívül a mezőnyben láthatjuk majd természetesen az aktuális országúti magyar bajnokot, Szarka Gergelyt (Epronex - BSS Oil Team) és két fiatal szekszárdi kerékpárost is, Schneider Sebestyént és Ilststekker Zsoltot a régió mix csapatában. A végére maradt hazánk egyetlen kontinentális besorolású országútis csapata, a Pannon Cycling Team, akik folyamatosan azért dolgoznak, hogy versenyzőket "adjanak feljebb" nagyobb profi csapatokhoz. Közülük a fiatal titán, Fetter Erik érheti el ezen a terepen a legjobb eredményeket. A legjobb magyar sorokon kívül természetesen most is erős nemzetközi klubokat várunk a 100 fős mezőnybe, jön hozzánk francia, luxemburgi, cseh, szlovén, román és szlovák alakulat is, a csapatok 7 fővel indulnak." - mondat Szilasi László versenyigazgató. A hagyományoknak megfelelően a Gemenc Nagydíj villanyfényes kritériummal zárul szombaton este.

Eredmények:

7. szakasz, Belfort–Chalon-sur-Saone 231 kilométer

1. Dylan Groenewegen (holland, Team Jumbo-Visma 6:02:44

2. Caleb Ewan (ausztrál, Lotto Soudal)

3. Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe)

4. Sonny Colbrelli (olasz, Bahrain-Merida)

5. Jasper Philipsen (belga, UAE Team Emirates)

6. Elia Viviani (olasz, Deceuninck-QuickStep)

7. Giacomo Nizzolo (olasz, Dimension Data)

8. Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo)

9. Michael Matthews (ausztrál, Team Sunweb)

10. Alexander Kristoff (norvég, UAE Team Emirates)

Összetett:

1. Giulio Ciccone (olasz, Trek-Segafredo) 29:17:39

2. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-QuickStep) +6 mp

3. Dylan Teuns (belga, Bahrain-Merida) +32

4. George Bennett (új-zélandi, Team Jumbo-Visma) +47

5. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +49

6. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) +53

7. Thibaut Pinot (francia, Groupama-FDJ) +58

8. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:04

9. Michael Woods (kanadai, EF Education First) +1:13

10. Rigoberto Urán (kolumbiai, EF Education First) +1:15