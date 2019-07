Megvan a kerékpárosok új csodaszere?

A Tour de France idei legsikeresebb csapata a holland Jumbo-Visma, ami az eddig tíz szakaszból négyet megnyert. A sikereikben a ketonokként ismert táplálékkiegészítők is közrejátszhatnak, aminek elég nagy arányú teljesítményfokozó hatást is tulajdonítanak.

A Cyclingnews a holland De Telegaaf lapra hivatozva írta meg, hogy a Jumbo-Visma is a ketont használó csapatok közé tartozik. „A ketonok táplálékkiegészítők, úgy használhatod, ahogy a vitaminokat. Nincs a tiltólistán, és tudott, hogy más csapatok is használják" – mondta Richard Plugge csapatmenedzser.

A ketonok az emberi szervezetben is megtalálhatóak, a máj termeli ezeket, ha már nincs több felhasználható szénhidrát, és a zsírból próbálja ezt pótolni a szervezet. Sok fogyókúra is ezen a mechanizmuson alapszik. Az állóképességi sportolóknak is jó, ha alacsony a testzsírjuk, de a szintetikus ketont arra is alkalmazzák, hogy az izomműködéshez szükséges glikogénraktárak minél jobban feltöltve maradjanak. Emellett úgy tartják, hogy használata csökkenti a tejsavat és gyorsítja a regenerációt.

Ey friss belga kutatás szerint a ketonok hatása szinte valószerűtlen. Leuven Egyetem professzora, Peter Hespel úgy találta, hogy akár 15 százalékos teljesítménynövekedést is okoz. Az anyagnak példátlan hatása volt a regenerációra és a teljesítménykapacitást is jelentősen megnövelte. Hespel persze nem dolgozott túl nagy mintán, csak 16 kerékpárosa volt, így azért megkérdőjelezhetőek állításai. Hespel szerint a ketonok járultak hozzá tavaly a legeredményesebb klub, a 73 győzelmet szerző Quick-Step sikereihez is.

A Jumbo-Visma a Tour de France csapat időfutának céljában

Források szerint a Touron induló csapatok már a 2012-es olimpiai idején is használtak ketonkészítményeket, a Sky (most Ineos) is felmerült. A négyszeres Tour de Frane-győztes Chris Froome tagadta, hogy szedett volna ilyesmit.

A ketonok termékfejlesztésében részt vevő kutató, Kieren Clarke viszont állítja, hogy tavaly legalább hat csapat szedett ketontartalmú szereket a Touron.

A keton egyelőre nem tiltólistás, de könnyen azzá válhat, ha kutatások igazolják egészségkárosító hatását. A doppingellenes szervezetek ugyanis ilyen okból is betilthatnak különböző szereket, nem kell ahhoz feltétlenül teljesítményfokozónak lenniük. Vannak olyan bringacsapatok, ahol éppen a mellékhatásoktól tartva nem nyúlnak ketonhoz, de a Sunweb orvosa, Anko Boelens már olyan tanulmánnyal is találkozott, ami szerint negatív hatása van a teljesítményre.

A ketonok mindenki számára elérhetőek, a legtöbb nagy táplálékkiegészítő forgalmazónak van a kínálatában, elsősorban a fogyókúrák mellé ajánlják. Egyelőre nem egységes a táplálkozástudomány sem abban, hogy milyen hatásai vannak.