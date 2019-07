Simon Yates taktikus kanyarodással nyert Tour de France-szakaszt

A Tour de France a Pirenusokba ért, ahol a 12. szakaszt Simon Yates (Mitchelton-Scott) nyerte egy háromfős szökevénycsoport élén. Az összetett esélyesek nem támadták egymást, és Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) is megőrizte a sárga trikót.

A Tour de France már eddig is bőven kínált izgalmakat, de a verseny a 12. szakasszal kezdődött el igazán. Ez volt az első olyan etap, amikor már komoly hegyekkel is meg kellett birkózni. A mezőny a Pireneusokba ért, de a pálya szintrajza még nem valószínűsített nagy különbségeket, az utolsó csúcstól még 30 kilométer lejtmenet jött. Inkább a fárasztásról szólhatott a nap. A hosszú, 209,5 kilométeres szakaszba két nagy hegy, az 1569 méteres Peyresourde és az 1564 méter magas Hourquette D'Anzican.

A rajt után rögtön jöttek a szökési kísérletek. Várható volt, hogy a Lotto-Soudal menni fog, hiszen a pöttyös trikóért folyó versenyben két versenyzője is jó helyen volt, Thomas de Gendt vezetett, Tim Wellens második volt, szükségük volt a hegyi pontokra. A zöld trikós Peter Sagan is akciózott, ő a 130 kilométernél lévő részhajrára koncentrált. Elsőre még nem tudott elmenni, nagy volt az iram, az első félórában közel 53 km/h átlagot hajtottak, csak 35-40 kilométer után vált nyugodtabbá a mezőny.

Ekkor viszont egy 42 fős boly is el tudott szakadni, benne Sagannal és Wellensszel. Sagan meg is csinálta, amiért ment, behúzta a részhajrát, és Wellens is növelte ez az előnyét a pöttyös trikós versenyben, a negyedik kategóriás emelkedő és a Peyresourde is az övé lett.

Ahogy megkezdődött a Peyresourde, felbomlott a szökevénycsoport, utána pedig a születésnapo Simon Clarke (EF Education) be is támadta a pár bringásból álló csapatot. Közel másfél perces előnyt össze is tudott hozni. Két mitcheltonos Matteo Trentin és Simon Yates kezdte üldözni, majd hozzájuk zárkózott fel Gregor Mühlberger (Bora-Hansgrohe) és később Pello Bilbao (Astana) is. Mögöttük Tony Gallopin, Matthias Frank (AG2R), Nicholas Roche és Max Schachmann (Bora) próbált felzárkózni. Az utolsó hegycsúcs után azonban már nem tudtak közelíteni.

Simon Yates mankinis nézők gyűrűjében a Tour de France 12. szakaszán

A végére Yates, Mühlberger és a Bilbao maradt csak elöl, annyi előnyük volt, hogy taktikázni is ráértek a sprint előtt. Yates időzített a legjobban, egy kanyarkombináció előtt előrement, így ő választhatta a legjobb ívet, ellenfelei kicsit lelassultak, és az utolsó 150 méteren már nem tudták lehajrázni. Második Bilbao lett, harmadik pedig Mühlberger.

Győzelmével Yates is azon versenyzők közé került, akik mindhárom háromhetesen (Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta a Espana) nyert szakaszt. A brit bringás a Giro után érkezett a Tourra, eddig nem sokat mutatott, összetettbeli jó szerepléséről már le is mondott, ikertestvérét segíthet a top 10-be.

A sárga trikós és a favoritok csoportja 9 perc 35 másodperces hátránnyal ért célba, nem támadták egymást szakasz közben, a pénteki időfutamra koncentrálhattak már.

Eredmények:

12. szakasz, Luchon-Bagneres de Bigorre 209,5 km

1. Simon Yates (brit, Mitchelton-Scott) 4:57:53

2. Pello Bilbao (spanyol, Astana Pro Team)

3. Gregor Mühlberger (Aut) Bora-Hansgrohe)

4. Tiesj Benoot (belga, Lotto Soudal) +1:28

5. Fabio Felline (olasz, Trek-Segafredo)

6. Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott)

7. Oliver Naesen (belga, AG2R La Mondiale)

8. Rui Costa (portugál, UAE Team Emirates)

9. Simon Clarke (ausztrál, EF Education First)

10. Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo)

Összetett:

1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-Quick Step) 52:26:09

2. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +1:12

3. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) +1:16

4. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:27

5. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) +1:45