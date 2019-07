Tíznapos női Tour de France indításáról tárgyalnak

A legerősebb csapatok lökdösődéssel is járó taktikával próbálják uralni a Tour de France-t.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) tízszakaszos női verseny megrendezéséről tárgyal a Tour de France országúti kerékpáros körverseny rendezőivel, adta hírül az MTI. David Lappartient, az UCI elnökének véleménye szerint, noha a sportban világszerte jellemző, hogy a női szakágak egyre nagyobb szerepet kapnak, ám a kerékpárban ez egyelőre várat magára.

"A Tour de France ebben lehet a segítségünkre" - nyilatkozta a francia sportvezető.

Lappartien azt is hozzátette, bízik benne, hogy a szervezők képesek megoldani a logisztikai problémákat, így a férfiak versenyével párhuzamosan rendezhetnék meg a nők versenyét is, ami jelenleg csak egy jelképesnek nevezhető, egynapos viadal (La Course).

A francia sportvezető szeretné, ha a női Tour méltó riválisa lenne a már most tízszakaszos olasz körversenynek (Giro Rosa), amely a női országúti szakág egyik legnagyobb megmérettetése.

A Tour de France-hoz kacsolódó La Course-t 2014 óta rendezik meg. A 121 kilométeres idei versenyre pénteken kerül sor Pau-ban, ahol a férfiakra a Tour 13. szakaszán 27,2 km-es egyéni időfutam vár.

(MTI)