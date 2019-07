Tour de France: A sárga trikós megrogyott a parádés szakaszon, de még mindig ő vezet

Nagymértékben fokozza a teljesítményt, de nem doppinglistás. A Touron is ketonhoz nyúlnak.

A legerősebb csapatok lökdösődéssel is járó taktikával próbálják uralni a Tour de France-t.

Vasárnap még tovább fokozódott az izgalom a Tour de France-on. Az utolsó pireneusoki szakaszt Simon Yates (Mitchelton-Scott) nyerte egy hosszú szökés végén, ami már a második győzelme a Touron. Az első helyen álló Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) először mutatta a gyengeség jeleit a versenyen, de meg tudta őrizni a sárga trikót. A verseny a harmadik hét előtt még nyíltabb lett, a különbségek csökkentek, hat versenyzőnek is reális esélye lehet megnyerni a Tourt.

Az utolsó pireneusoki szakasszal a szervezők nem könnyítették meg a versenyzők életét. A hosszú, 185 kilométeres útvonalba egy második, és három első kategóriás hegy került be. A befutó az 1205 méter magas Prat d'Albis hegyen volt, ami most először került be a Tour útvonalába. A több mint háromezer méternyi szintkülönbséget tartalmazó szakasz második fele volt az igazán nehéz, ahol egymás után három, ezer méteres hegyet kellett megmászniuk a bringásoknak.

Tour de France 15. szakasz szintrajza

A rajt után több versenyző is próbálkozott szökésekkel, a zöld trikós Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) az előző naphoz hasonlóan, most is aktív volt, de az első 40 kilométeren még nem alakult ki tartós szökés. Végül a Col de Montségur hegy előtt tudott elszakadni egy nagy, komoly nevekből álló csoport, amiben Nairo Quintana (Movistar), Romain Bardet (Ag2r La Mondiale), Vibcenzo Nibali (Bahrain-Merida) és Simon Yates (Mitchelton-Scott) is benne volt.

A 36 fős csoport előnye gyorsan három perc fölé nőtt, de a következő, már első kategóriás hegyen a szökés is két részre szakadt. Bardet, Quintana és Yates elől tudott maradni, Nibalit viszont utolérte a főmezőny. A Quick Step minden erejével a sárga trikós Julian Alaphilippe-ért dolgozott, még a sprinterük, Elia Viviani is diktálta a tempót a hegyen. Viszont Enric Mas, aki Alaphilippe fontos segítője lehetett volna a szakasz végén, nem bírta az iramot, és már a Port de Lers hegyen leszakadt.

A felére fogyatkozott szökésből Simon Geschke (Team CCC) támadott a Mur de Péguère-en, és elsőként ért fel a hegy tetejére. Simon Yates felzárkózott a némethez, akivel a lejtmenetben másfél percre léptek el Bardet és Quintana csoprotjától. Eközben néhány kilométerrel hátrébb, a főmezőnyben elkezdődött a verseny. Az Astana és a Jumbo-Visma csapatok álltak az élre, és elkezdték Alaphilippe fárasztását, majd Jakob Fuglsang (Astana) és Mikel Landa (Movistar) támadta be a sárga trikóst. Fuglsang nem bírta sokáig erővel, viszont Landa néhány másodperccel el tudott lógni.

A Mur de Péguère lejtmenetében Landa utolérte a szöksben lévő csapattársait, Andery Amadort és Marc Solert, akikkel összedolgozva egy percre eltávolodtak a sárga trikós csoporttól. 8,5 kilométerre a céltól, a Prat d'Albis hegy elején Simon Yates leszakította Geschkét, és elindult a második szakaszgyőzelméért a versenyen. Mikel Landa utolérte, majd le is hagyta a szökevényeket.

Az összetett esélyesek közül a szombati győztes, Thibaut Pinot (Groupama FDJ) támadott elsőként, amivel Geraint Thomast (Team Ineos), és Steven Kruijswijkot (Team Jumbo-Visma) is sikerült megrogyasztania. A sárga trikós Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) egy ideig tudta tenni a kereket, de ő is leszakadt. Pinot aztán Egan Bernált (Team Ineos), és Emanuel Buchmannt (Bora-Hansgrohe) is leszakította.

Az utolsó kilométerekre az ég is leszakadt, az esőben Pinot utolérte Landát, de Simon Yates-t már nem sikerült neki. Simon Yates a második, a Mitchelton-Scott csapat pedig a harmadik szakaszát nyerte ezen a Touron. A második Thibaut Pinot lett, amivel értékes jóváírást is szerzett, Mikel Landa mesteri taktikája a harmadik helyet ért. Julian Alaphilippe majdnem két perc hátránnyal ért célba, de a sárga trikót így is megőrizte.

Hétfőn a második szűnnap következik a Tour de France-on. A csapatok Nîmes-ben fognak felkészülni az utolsó hétre. A sprintereknek még egy esélyük lehet szakaszt nyerni a párizsi befutó előtt. Az Alpokban három extrém nehéz hegyi szakaszt, két hegyi befutóval, fognak rendezni, a sárga trikó sorsa itt fog eldőlni.

15. szakasz, Limoux-Foix Prat d'Albis 185 km



1. Simon Yates (brit, Mitchelton-Scott) 4:47:04

2. Thibaut Pinot (francia, Groupama FDJ) + 33 másodperc hátrány

3. Mikel Landa (spanyol, Movistar) azonos idő

4. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) + 51 mp. h.

5. Egan Bernal (kolumbia, Team Ineos) a. i.

6. Lennard Kämna (német, Team Sunweb) + 1:03 perc hátrány

7. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) + 1:22 p. h.

8. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) a. i.

9. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) a. i.

10. Richie Porte (ausztrál, Trek-Segafredo) + 1:30 p. h.

Összetett:



1. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-Quick Step) 61:00:22

2. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +1:35 perc hátrány

3. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:47 p. h.

4. Thibaut Pinot (francia, Groupama FDJ) +1:50 p. h.

5. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) +2:02 p. h.

6. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) +2:14 p. h.

7. Mikel Landa (spanyol, Movistar) + 4:54 p. h.

8. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) +5:00 p. h.

9. Jakob Fuglsang (dán, Astana) +5:27 p. h.

10. Rigoberto Urán (kolumbia, EF Education-First) +5:33 p. h.