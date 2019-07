Aranyba forduló búzakalász, csikósok, kék ég, suhanó mezőny

A Tour de Hongrie-ra több kis faluban is százak voltak kíváncsiak. A főszervező érezhető előrelépésről beszélt.

A Tour de Hongrie-t, Magyarország kerékpáros körversenyét négy fotós (Vanik Zoltán, Halmágyi Zsolt, Tuba Zoltán, Mario Pertorini) követte végig kilométerről kilométerre.



A versenyről több ezer kép készült, ezek közül válogatták ki a számukra legkedvesebbeket. A felvételek egy részét az alkalom szülte, de több kompozíció gondos előkészítő munka után készült el.

A fotóscsoportot vezető Vanik Zoltán (ő egyébként kerékpárosként meg is nyerte egyszer a Tour de Hongrie-t) előzetesen bejárta a több mint 800 kilométeres útvonal nagy részét, tudták tehát, hol készülhetnek jellegzetes, a verseny nagy pillanatai mellett a magyar tájat is felvillantó képek, de egy kis szerencsére is szükségük volt, hogy tökéletes legyen az összhang.

A siófoki prológon sikerült a Kométa versenyzőjét panning technikával lefotózni, de megragadott az arckifejezés is. (Fotó: Halmágyi Zsolt / Tdh.hu)

Nekem a verseny hat napja alatt nem volt lehetőségem folyamatosan fényképezni, ellenben a prológon kötetlenül tudtam sokat dolgozni. Mivel itt egyéni indítás van, látványos "bolyos" képet nem lehet készíteni, viszont sokkal több lehetőség adódik a fényekkel, formákkal való játékra - ennek egyik eredménye ez a kocka. (Fotó: Tuba Zoltán / Tdh.hu)

Aranyba forduló búzakalász, kék ég, közötte a suhanó mezőny. Kihagyhatatlan kompozíció az első szakaszról. (Fotó: Mario Pertorini / Tdh.hu)

Móricz Dániel (Pannon Cycling) irigylésre méltó hajlékonysággal, könnyed mozdulattal nyúl hátra megigazítani a váltót. (Fotó: Halmágyi Zsolt / Tdh.hu)

Az esztergomi Bazilika emelkedőjén fergeteges szurkolótábor lelkesíti az utolsó méterek leküzdésere a Pilisben megfáradt versenyzőket. (Fotó: Mario Pertorini / Tdh.hu)

Az idei verseny fotós célkitűzéseit többféle szempont alapján határoztam meg, az egyik legfontosabb ezek közül hogy legyenek jellegzetes tájképeink a mezőnnyel. A magyarországi út- és tájviszonyok sajátosságai miatt erre legtöbbször a drón a legmegfelelőbb eszköz, de ennek használatát nehezíti a versenyt közvetítő helikopter és annak maximális biztonsága. Szerencsénkre a helikopter sokszor a szökéseket követte, ezért a mezőny érkezésekor már “tiszta volt a levegő”, így sikerült az esztergomi Bazilikát összehozni a részhajrához és egyben szurkolóponthoz érkező mezőnnyel. (Fotó: Vanik Zoltán / Tdh.hu)

A verseny alatt próbálok az esemény mellett történő dolgokra is figyelni, egy egy érdekességet összekomponálni a kerékpárosokkal. Kollégáimnak köszönhetően nem kell mindig a legérdekesebbnek tűnő helyszínekre koncentrálni, így néha fel tudok szállni egy a mezőny érkezése miatt félreállított buszra is. (Fotó: Vanik Zoltán / Tdh.hu)

A belógó nemzeti lobogó különleges hangulatot biztosit a képnek Pétervására központjában. (Fotó: Halmágyi Zsolt / Tdh.hu)

A 33-as út Tisza-tavi hídján követi a mezőny a szökést. Balra a Tiszavalki-medence, jobbra a Poroszlói-medence. Vonat sajnos épp nem járt arra, azzal lett volna tökéletes a kép. (Fotó: Tuba Zoltán / Tdh.hu)

Kedvenc képem az idei Tour de Hongrie-ról. Egy évet vártam rá, hisz a tavaly is ugyanitt voltak a csikósok, csak akkor későn kapcsoltam. Most sikerült megtalálni az ideális helyet és a tökéletes összhang pillanatát. (Fotó: Halmágyi Zsolt / Tdh.hu)

A lelkes szurkolók nem üres kézzel érkeztek. Mindenhol nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a mezőnyt. (Fotó: Mario Pertorini / Tdh.hu)

Idén a verseny előtt végigjártam az útvonal nagy részét, és fotós vázlatot készítettem a szóba jöhető helyszínekről, amelyeket szakasz előtt szétosztottam négyünk közt. A mezőny itt a parádsasvári Károlyi-kastélynál kezdte meg az összetett sorsát is eldöntő Kékes mászását, és a fotó még az előzetes tervekhez képest is szerencsésebben sikerült, ahogy egy pillanatra a fények kiemelték a tájból a kastély épületét. (Fotó: Vanik Zoltán / Tdh.hu)

A verseny egyik döntő pillanata, a három későbbi éllovas épp itt éri utól Dina Márton (ő lett végül a verseny összetett másodikja) szökésben lévő spanyol csapattársát a céltól 600 méterre. (Fotó: Vanik Zoltán / Tdh.hu)

A lett Krists Neilands a Kékestetőn, miután megnyerte az idei verseny királyszakaszát, és ezzel a sárga trikóját is bebiztosította. (Fotó: Tuba Zoltán / Tdh.hu)

A zárószakaszon a Kiskunságon készült ez a a felvétel- Épp ideális helyzetben találtam rá erre a tehéncsordára, s a mezőny érkezéséig némi segítséggel sem az útra, sem attól távolabb nem mentek nagy örömömre. (Fotó: Vanik Zoltán / Tdh.hu)