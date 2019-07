Egy 22 éves srác nyerte meg a Tour de France-t

A Tour de France egyik nagy vitája a tévékamerákat vivő motorosokról szól. Akik egy új tanulmány szerint jelentős előnyt adnak a kerékpárosoknak akkor is, ha nem közvetlenül a bringások elé állnak be.

Egan Bernal célba ért a 21. szakaszon, ezáltal ő lett a Tour de France történetének első kolumbiai győztese. Az Ineos kerékpárosa ráadásul az egyik legfiatalabb győztese is a francia kerékpáros körversenynek, csak ketten előzték meg életkorban a 22 éves versenyzőt. 1909 óta nem volt ilyen fiatal győztes. A zárószakaszt Caleb Ewan (Lotto-Soudal) nyerte, az ausztrál sprinternek ez volt az idei harmadik etapsikere.

Egan Bernal a 2019-es Tour de France győztese, az előző kiírás nyertesével, Geraint Thomasszal

A Tour utolsó szakasza hagyományosan az ünneplésé is. Az első két óra most sem igazán a versenyről szólt. A sárga trikós Egan Bernal csapata a nyeregben ülve pezsgőzött, majd a kolumbiai bringások is külön fotóra álltak össze a mezőny előtt gurulva. Az összetettben már nem lehetett változásra számítani, a zárószakasz a sprinterek

A szakasz a Louvre-ot is megtisztelte, a mezőny is bekanyarodott a 30 évvel ezelőtt épített üvegpiramishoz. A bringások ezután kezdtek száguldásba, a Champs Elysées-n megtett nyolc kör mindig a nagy tempóról szól. Szökéssel azért most is próbálkoztak, Nils Politt (Katusha-Alpecin), Jan Tratnik (Bahrain-Merida). Omar Freile (Astana) és Tom Scully (EF Education Firs) 25 másodpercnyire el is ment, a sprintercsapatok azonban kontrollálták őket, 15 kilométerre a céltól újra együtt volt a főmezőny.

Több sprinter nem túl jó esélyekkel ment a végjátékba, Sonny Colbrell (Bahrain) defekt, Michael Matthews (Sunweb) váltóhiba miatt szakadt le. Előbbinek a szombati szakaszgyőztes Vincenzo Nibali segítségével sikerült felzárkóznia, később aztán Matthews is elkapta a mezőnyt.

Az utolsó kilométerre fordulva a Quick-Step vezette a sort, de nem sikerült jól a belga csapat hajrája legjobb sprinterük, Elia Viviani hátul ragadt, így második számú emberük, Maximiliano Richeze próbálkozott.

Az első meginduló, Edvald Boasson Hagen (Dimension Data) volt, a norvég hosszú hajrát nyitott, de nem tudta meglepni a többieket. Először Richeze és Nicolo Bonifazio (Direct Energie) kerülte le, majd mögülük az út két szélén félelmetes sebességkülönbséggel érkezett Ewan és Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma). Ewan volt a gyorsabb, fél kerékpárral verte holland ellenfelét. A harmadik helyet Bonifazio csípte el.

Caleb Ewan ünnepli győzelmét a Tour de France 21. szakaszán

Ewan harmadik győzelmét aratta élete első Tourját, és a mezőny legjobb sprintere is, még ha a pontversenyt Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) is nyerte. A szlovák bringás rekordot állított fel azzal, hogy hetedszer szerezte meg a zöld trikót.

A hegyi pontverseny pöttyös trikóját Romain Bardet (AG2R) nyerte, akinek ez volt gyerekkori álma. A francia bringás összetettben remélt jó szereplést, de elég korán kiesett az esélyesek közül.

Julian Alaphilippe előzetesen nem tartózott a favoritok közé, így a Tour egyik legnagyobb meglepetése lett, hogy 14 napon át viselhette a sárga trikót. A Quick-Step bringása bátran versenyzett és nagyot küzdött, nem véletlenül kapta a legharciasabb kerékpáros különdíját.

A sárga trikót a 22 éves Egan Bernal szerezte meg. A kolumbiai bringás eredetileg a Giro d'Italiára készült, de egy edzésbaleset és kulcscsonttörés miatt végül nem tekert az olasz körön. Így némileg szerencsésen érkezett csúcsformában a Tour de France-ra. A hegyimenő a verseny utolsó hetében emelkedett ki a mezőnyből, a kétezer méter feletti hegyeken nem volt vetélytársa. Bernal a legjobb 26 év alattinak járó fehér trikót is megnyerte.

Eredmények:

21. szakasz, Rambouillet–Párizs 128 km

1 Caleb Ewan (ausztrál, Lotto Soudal) 3:04:08

2 Dylan Groenewegen (holland, Team Jumbo-Visma)

3 Niccolò Bonifazio (olasz, Total Direct Energie)

4 Maximiliano Richeze (argentin, Deceuninck-QuickStep)

5 Edvald Boasson Hagen (norvég, Dimension Data)

6 André Greipel (német, Arkéa Samsic)

7 Matteo Trentin (olasz, Mitchelton-Scott)

8 Jasper Stuyven (belga, Trek-Segafredo)

9 Nikias Arndt (német, Team Sunweb)

10 Peter Sagan (szlovák, Bora-Hansgrohe )

Összetett:

1. Egan Bernal (kolumbiai, Team Ineos) 82:57:00

2. Geraint Thomas (brit, Team Ineos) +1:11

3. Steven Kruijswijk (holland, Team Jumbo-Visma) +1:31

4. Emanuel Buchmann (német, Bora-Hansgrohe) +1:56

5. Julian Alaphilippe (francia, Deceuninck-QuickStep +3:45

6. Mikel Landa (spanyol, Movistar Team) +4:23

7. Rigoberto Uran (kolumbiai, EF Education First) +5:15

8. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar Team) +5:30

9. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar Team) +6:12

10. Warren Barguil (francia, Arkéa Samsic +7:32