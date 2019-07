Por, kegyetlen szabályok, végtelen szakaszok a Tour hőskorából

A verseny történetének első ötszörös győztese a francia Jacques Anquetil lett. 1957-ben újoncként került a csapatba, és mindjárt első kísérletére megnyerte a sárga trikót jó időfutamainak köszönhetően. Anquetil a bulizásban is az élen járt, versenyek közben is eljárt partikra, kártyázni és közben persze ivott is. (Fotó: Keystone-France / Getty Images Hungary)