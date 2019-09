A szlovén menő mindenkit ledarált a Vuelta időfutamán

A szlovén Primoz Roglic (Jumbo-Visma) nyerte a Vuelta a Espana egyetlen egyéni időfutamát, és ezzel át is vette összetettben a vezetést a tizedik szakaszán, legnagyobb riválisaira perceket vert.

A Vuelta tizedik szakaszán egy elég technikás időfutam pályát jelöltek ki a szervezők, a Jurançon és Pau közötti 36,2 kilométeren rengeteg kanyar, lejtmenet és emelkedő is volt, ráadásul az út minősége sem volt a legtökéletesebb mindenhol. Az etap legnagyobb favoritja Roglic volt, de éppen a pálya miatt sokan arra számítottak, hogy nem ver olyan sokat ellenfeleire.

Ez a számítás nagyon nem jött be. Az utolsó előttiként induló szlovén bringás nagyon kemény tempót diktált. Már az ellenőrző pontokon látszott, hogy három legnagyobb riválisára, Nairo Quintanára, Alejandro Valverdére (Movistar) és Miguel Ángel Lópezre (Astana) elég sokat ver, de a végére az is nyilvánvalóvá vált, hogy a szakaszt is megnyeri és átveszi a korábban startoló Patrick Bevintől (CCC Team) az első helyet.

Primoz Roglic a Vuelta a Espana időfutamán megelőzte a két perccel előtte induló Miguel Ángel Lópezt

Roglic a végén is ragadozó üzemmódban hajtott, az utolsó kilométeren hátba csapta a két perccel korábban induló Lópezt is, majd előtte hajtott át a célvonalon. A szakaszon a piros trikót viselő Quintanára 3 perc 6 másodpercet vert, Valverde megúszta egy 1:38-as hátránnyal.

Az összetettben így közel két perc Roglic előnye, amivel már elég jó esélyei vannak a végső győzelem megszerzésére. A Vuelta azonban még csak a felénél jár, és Roglicnak az idei Giro d'Italián volt pár gyengébb napja a hegyi szakaszokon, erre építve próbálhatják majd megrogyasztani a szlovént.

Eredmények:

10. szakasz, Jurancon-Pau, 36,2 km, egyéni időfutam:

1. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 47:05 perc

2. Patrick Bevin (új-zélandi, CCC) 25 másodperc hátrány

3. Rémi Cavagna (francia, Deceuninck-Quick Step) 27 mp h.

...11. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Team Emirates) 1:29 perc hátrány

...13. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) 1:38 p h.

14. Miguel Ángel López (kolumbiai, Asztana) 2:00 p h.

...27. Nairo Quintana (kolumbiai, Movistar) 3:06 p h.



Az összetett élcsoportja:

1. Roglic 36:05:29 óra

2. Valverde 1:52 p h.

3. López 2:11 p h.

4. Quintana 3:00 p h.

5. Pogacar 3:05 p h.