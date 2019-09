Még két órával a Giro d'Italia mezőnye előtt is lehet aszfaltozni

Jövőre Magyarországon rendezik meg a Giro d'Italia Nagy Rajtját és az első három szakaszt. Ezalatt a bringások több mint 400 kilométert tekernek majd le az itthoni közutakon. Az utak minősége nem mindenhol kifogástalan, egy olvasónk például Agostyán közelében talált veszélyes szakaszt. Emiatt is kérdeztük meg a magyar szervezőket, a Giro Hungary 2020-at, hogy mit lehet tudni a három szakasz útminőségéről és az esetleges javításokról.

Ha most valaki a Giro magyar szakaszain pocsék utakat talál, nem kell feltétlenül aggódnia, a Tour de France közvetítéséiből is átjön, hogy olykor pár napja behúzott friss aszfalton teker a mezőny. De arra is van példa, hogy nem túl jó minőségű utakon hajtanak a nagyobb körversenyeken is.

A Giro Hungary projektvezetője kérdésünkre azt írta, hogy az utak minőségét már az útvonalak kijelölésénél is figyelembe vették. A tervezés és bejárás során módosítottak is néhány helyen az eredetileg kigondolt útvonalon, mert nem volt megfelelő az út minősége, és kezelő nem is tervezett felújítást a közeli jövőben, de arra is van példa, hogy egy tervezett útfelújítás miatt kellett változtatni. „Az útvonal véglegesítése pont most zajlik az olasz szervezőkkel a közútkezelő bevonásával, mivel néhány érintett útszakaszon a Girótól függetlenül is terveznek felújítást.

Röviden tehát csak útjavításokra lesz szükség, új útburkolat húzására nem. Ennek mértékét csak a téli időszak után lehet megmondani.

A Giro magyarországi rendezésére 7,8 milliárd forintos költségvetéssel számolnak, ebből tartalék útjavításra és felújításra is különítettek el összeget, de hogy végül mennyit kell költeni ebből, az szintén csak a téli időszak végén derül ki. A szervezők folyamatosan egyeztetnek a Magyar Közúttal. „Tőlük azt a segítséget, támogatást kapjuk, hogy az egyébként is betervezett, illetveű szükséges munkálatok időzítésével figyelembe veszik a verseny időpontját. Így, ennek köszönhetően a fentebb említett tartalék elsődlegesen a városi részeken (Budapesten,

Győrben, Nagykanizsán) szükséges ideiglenes bontások fedezésére van."

A Giro Hungary az közölte, hogy a Giro d'Italiát szervező olasz cég, az RCS nem adott meg egzakt paramétereket, szempontrendszert az út minőségével kapcsolatban, de a verseny előtt természetesen ők is ellenőrzik az útvonalat, a célok előtti utolsó kilométereket pedig még nagyobb gondossággal nézik át, hogy megfelelő-e a vonalvezetés és az útminőség.

Ha szükség van javításokra, akkor azzal legkésőbb két órával a mezőny érkezése előtt el kell készülni, de ahogy a magyar szervezők közölték, nem céljuk ennyire szoros határidővel dolgozni.