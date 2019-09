Szlovénok uralták a Vuelta brutális meredekségű emelkedőjét

Szlovén bringások uralták a Vuelta a Espana 13. szakaszát. A brutálisan nehéz emelkedővel záródó etapon a 20 éves Tadej Pogacar nyert (UEA Emirates), míg a vele együtt érkező Primoz Roglic 33 másodperccel növelte előnyét összetettben riválisaival szemben.

A Vuelta 13. szakasza különleges helyen kezdődött, a lassú rajtot az Athlétic Bilbao stadionjában, a gyepen tartották, de az éles rajt után elég kemény 166,4 kilométerük volt a bringásoknak. A szakasz az ijesztően nehéz Machucos emelkedőjével zárult, de addig már két második kategóriás és négy harmadik kategóriás hegyet is le kellett gyűrniük a bringásoknak.

A Machucos először 2017-ben került be a Vuelta programjába. A hegy maga nem magas, csak 900 méter magas, de az addig vezető 6,8 kilométeres emelkedő elég nagy próbatételt jelent. A rámpa átlagban 9,2 százalékos, de tele van 15 százalék fölött részekkel, néhány helyen 28 százalékos a meredekség. Sok bringás csak halszálkázva, az út két oldala között ingázva képes csak haladni, hogy némileg csökkentsék így a meredekséget. A Machucosról a bringások azt mondják, hogy olyan mintha nem is emelkedőt, hanem falat kéne megmászniuk.

Előzetesen arra lehetett számítani, hogy ezen a meredeken a klasszikus hegyimenőnek számító Miguel Ángel López (Astana) és Nairo Quintana (Movistar) fog érvényesülni, de meglepetésre nem sikerült faragniuk hátrányukon Rogliccsal szemben. Quintana ugyan támadott az emelkedő aljában, de pár kilométer után megfogták, majd ki is esett a ritmusából a kolumbiai.

A favoritok csoportjában a már Andorrában is szakaszt nyert Pogacar irányított, szinte észrevétlenül őrölte fel a többieket – ilyen meredeken látványos megindulásokra nem is nagyon lehet számítani – , és egy idő után már csak Roglic tudta követni. A két szlovén aztán a célig együtt tekert, utolérték a szökevénycsoportból elöl maradt Pierre Latourt (AG2R), és el is vitték az első két helyet. Roglic nem is hajrázott, a jóval többet dolgozó Pogacar megérdemelte az első helyet.

Tadej Pogacar és Primoz Roglic a Vuelta a Espana 13. szakaszának céljában

A harmadik helyen, 27 másodperces hátránnyal Latour érkezett meg, közvetlenül mögötte Quintana és Alejandro Valverde gurult be a célba. A második helyért járó 6 bónusz másodperccel együtt Roglic 33 másodpercet vert az utóbbi két bringásra. Lópeznek még rosszabb napja volt, ő 1 perc 1 másodpercet kapott Roglicéktól.

Pogacar győzelmével feljött az összetett harmadik helyére, 3:01-re van Roglictól, míg a második Valverde 2:25-re.