Kuss pacsizós győzelmet szerzett a Vueltán

A Vuelta a Espana 15. szakasza tökéletesen alakult a Jumbo-Visma csapat számára. A hegyi befutós etapot a szökésben lévő Sepp Kuss vitte el, míg az összetettben élen álló Primoz Roglic Alejandro Valverdét kivéve, minden veszélyes ellenfelének adott időkülönbséget.

Sepp Kuss a Vuelta a Espana 15. szakaszának célja előtt ünnepel a szurkolókkal.

A Vuelta a Espana utolsó hetébe fordul, de már a vasárnapi, Tineo és Santuario del Acebo közötti 154,4 kilométeres szakasz jó lehetőségnek tűnt az összetett állásán változtatni. Az etapon négy első kategóriás hegy várt a mezőnyre, a befutóhoz is egy nyolc kilométeres, helyenként 15 százalék fölötti meredekségű emelkedő vitt fel, amelyen érdemes lehetett támadni.

A Movistar csapata, a második helyen álló Valverdével és az ötödik Nairo Quintanával már az első emelkedőn megdolgozta a mezőnyt, úgy tűnt, hogy megpróbálják megrogyasztani Roglicot, de ezután nem jöttek újabb akciók. A Jumbo-Visma uralta a főmezőnyt, míg egy nagyobb szökevénycsoportot hagyott elmenni.

A szökevények öt perc fölötti előnnyel kezdhették meg a záróemelkedőt, de ekkorra már felbomlott közöttük az egység. Vaszil Kirjienka (Ineos) és Sergio Samitier (Euskadi Murias) kezdték meg együtt a hegyet, de nem sokáig tudtak elöl maradni. Pár kilométer után befogta őket Kuss, és szépen eltempózott tőlük. A Jumbo-Visma taktikai okokból küldte el a szökéssel Kusst, hogy majd segíthessen a hátulról érkező Roglicnak, de végül szabad utat kapott, harcolhatott a győzelemért. Az amerikai bringás jól beosztotta az erejét, nem érte már utol senki, a célra ráfordulva már a bringában nem túl bevett módon a nézőkkel pacsizva ünnepelt.

„Az egész emelkedőn hihetetlen hangulat volt. Egy kicsit kecskecsapásra hasonlított az elején, de akkor is hihetetlen érzés. Teljesen maga alá gyűr, nincsenek rá szavaim. Az utolsó emelkedőn öt percen felül volt az előny, és én csak mentem. Elég idő volt ahhoz, hogy a szakaszgyőzelemért menjek” – nyilatkozta Kuss, aki arról is beszélt, hogy a pacsizással köszönetet is akart mondani a szurkolóknak.

A második helyet a 39 másodperc hátránnyal érkező Ruben Guerreiro (Katusha-Alpecin) szerezte meg, a harmadik Tao Geoghegan Hart (Ineos) lett.

A főmezőnyben az Acebo aljában kezdődött új verseny, hatalmas irammal estek neki az emelkedőnek. A szűk úton a helyezkedés is döntő faktor lehetett, a Miguel Angel Lópezért dolgozó Astana, a Movistar és a Jumbo is felállította a sorait. A tempó gyorsan le is redukálta az élcsoportot 25-30 főre.

A céltól körülbelül hét kilométerre jött a következő ritmusváltás, Valverde robbantott. A 39 éves világbajnokkal csak a piros trikós Roglic bírta az iramot. Sem López, sem Quintana, sem a harmadik helyen álló Tadej Pogacar nem tudott reagálni a támadásra. A páros szépen összedolgozott, a szakasz 8. és 9. helyét szerezték meg 2:14-es hátránnyal Kusshoz képest. Pogacar és López 41 másodpercet, Quintana 1:36-ot kapott tőlük.

Eredmények:

15. szakasz, Tineo-Santuario del Acebo, 154,4 km:

1. Sepp Kuss (amerikai, Jumbo-Visma) 4:19.04 óra

2. Ruben Guerreiro (portugál, Katyusa Alpecin) 39 másodperc hátrány

3. Tao Geoghegan Hart (brit, Ineos) 40 mp h.

...8. Primoz Roglic (szlovén, Jumbo-Visma) 2:14 perc h.

9. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) a. i.

...12. Tadej Pogacar (szlovén, UAE Emirates) 2:55 p h.



Az összetett élcsoportja:

1. Roglic 58:10:32 óra

2. Valverde 2:25 p h.

3. Pogacar 3:42 p h.