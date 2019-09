A 14. háromhetes bringversenyén végre összejött a győzelem a dán klasszisnak

A dán Jakob Fuglsang (Astana) szökésből nyerte a Vuelta a Espana 16. szakaszát, míg az összetettben Primoz Roglic (Jumbo-Visma) még nagyobb előnyre tett szert. A dobogó két másik fokáért még nagy harc jöhet.

A vasárnapi szakasz után hétfőn is elég kemény útvonalat jelöltek ki a Vuelta bringásainak. A Pravia és az Alto de la Cubilla közötti 144,4 kilométeren három első kategóriás emelkedőt kellett legyőzni, összesen 36 kilométer volt a hegymenet. A tengerszint feletti 13 méterről 1688-ra jutottak fel a bringások.

A szakaszon két verseny zajlott egyszerre. Egy viszonylag nagy előnyt összehozó csoportból végül Jakob Fuglsang került ki győztesen, 22 másodpercet vert a második Tao Geoghegan Hartra, aki vasárnap is dobogós volt. A harmadik helyet egy másik astanás, Luis León Sánchez szerezte meg. Fuglsang elég régóta, 2006 óta profi bringás, de korábbi 13 háromhetesen még sosem tudott szakaszt nyerni. Elég balszerencsés is a 34 éves dán, idén a Tour de France-on is esélyesként indult tavaszi formája alapján de sérülés miatt be sem tudta fejezni a francia körversenyt. A Vueltára segítőként érkezett, de most szabad utat kapott.

Az Astana mindeközben a főmezőnyben is frontot nyitott. Az utolsó, 18 kilométer hosszú emelkedőig nem voltak komoly támadások a piros trikós Roglic ellen, csak az utolsó 6 kilométerre robbant be a verseny. A összetett negyedik helyén, 3 perc 59 másodperces hátrányban lévő Miguel Ángel López váltott ritmust, akire a harmadik Tadej Pogacar (UAE) azonnal rátapadt. Kicsit később Roglic is felzárkózott rájuk, míg a második helyen álló Alejandro Valverde (Movistar) nem tudta tartani az iramot. Az ötödik Nairo Quintana már korábban leszakadt.

A célig nem is változott ez a felállás, López, Pogacar és Roglic együtt érkezett meg 5:58-as hátránnyal Fuglsanghoz képest, míg Valverde 23 másodpercet kapott.

Roglic előnye 2:48-ra nőtt Valverdével szemben, a spanyol világbajnokot Pogacar 54 másodperccel követi, López pedig 17 másodpercre van a szlovéntól. Az utolsó öt szakaszon még nagy csata várható közöttük.