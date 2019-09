Megőrültek a Vuelta bringásai, 220 km padlógázon

A Vuelta a Espana 17. szakaszán merészet húzott a Movistar, és a síknak minősitett szakaszon a hegyimenőnek számító Nairo Quintana lépett előre az összetettben az ötödik helyről a másodikra. A közel 220 kilométeres szakaszon őrült volt a tempó is, 50,6 km/h-s átlaggal hajtot a győztes. Az összetettben Primoz Roglic maradt az élen.

A Vuelta a Espana 17. szakaszán a szétszakadt mezőny

Szerdán a Vuelta a Espana leghosszabb szakaszát rendezték, az Aranda de Duero és Guadalajara közötti 219,6 kilométer elvileg sík volt, kategorizált emelkedőt nem is kellett megmászni, de a kisebb dombokon azért elég sok szintet össze lehetett gyűjteni.

Az ilyen hosszú szakaszokon általában pihennek a favoritok, és átadják a terepet a szökevényeknek vagy a sprinterekért dolgozó csapatoknak, több biciklis viszont felhívta a figyelmet arra, hogy elég erős szél fúj majd, 30-40 km/h-, ami eléggé befolyásolhatja a verseny menetét.

Az őrület mindjárt az elején megkezdődött, 3 kilométer után egy elég nagy csoport formálodott, és meg is lépett a mezőnytől. Többek között itt tekert Quintana is, de szinte mindegyik csapat adott valakit a szökésbe, csak három klubból nem volt ott bringás. Quintana mellett Wilco Kelderman (8. hely, 10:34-es hátrány), Hermann Pernsteiner (10., +12:05) és James Knox (11., +13:26) volt olyan bringás, akire szintén figyelni kellett a összetettben.

A több mint 30 fős szökevénycsoport jó iramban haladt, 70 kilométer után már 4 perccel vezetett. A hátul ragadt favoritok közül Miguel Ángel López csapata, az Astana próbálta vezetni az üldözést, majd az összetett ötödik helyét szintén veszélyben érző Rafael Majka miatt a Bora-hansgrohe szállt be a vezetésbe. A szökevénycsoport viszont kegyetlen tempót diktált, az első két óra átlaga közel 48 km/h óra volt.

A különbség 6 perc körülire nőtt, és nem is igen sikerült csökkentenie a főmezőnynek, végül öt perc körül állandósult a hátrány. Az élcsoportban is több szakadás volt, a fél órán át 60 km/h fölötti tempót már nem bírta mindenki.

Philippe Gilbert ünnepli második szakaszgyőzelmét a Vuelta a Espana 17. etapján

Az utolsó három kilométer emelkedőn vezetett, ami szintén megbontotta a sort. A céltól két kilométerre Zdenek Stybar indított, de lehetett rá számítani, hogy nem ő a Deceuninck Quick-Step egyetlen kártyája. Stybar elzsibbadt az utolsó hatszáz méterre, és ekkor támadott Sam Bennett (Bora-hansgrohe). Az ír bringás lendülete azonban kifogyott a végére, az ilyen emelkedőkön már sokszor nyerő Philippe Gilbert megfogta a meredek részen, és már nagyot nem is kellett hajráznia. A Quick-Step bringása két másodperc különbséggel nyerte idei második Vuelta szakaszát. Bennett mögött egy másik Quick-Step-bringás, Rémi Cavagna érkezett.

Az őrült iram a végére Quintanán is kifogott, tíz másodpercet kapott a győztestől, de azért így is ő volt a nap legnagyobb nyertese. A szakasz előtt első ötben lévő bringásokra 5 perc 19 másodpercet vert, így a hetedik helyről a másodikra lépett előre. Roglic mögött már csak 2 perc 24 másodpercre van, csapattársa, Valverde elé jött be a kolumbiai, aki közel nyolc perc hátrányt szedett össze korábban.

Kelderman a nyolcadikról az ötödikre, James Knox a 11.-ről a nyolcadik helyre lépett előre. Utóbbi azt nyilatkozta az Eurosportnak, hogy szinte sprinteltek a rajt után, aztán 4 óra 20 percen keresztül padlógázon mentek.