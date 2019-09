Senki sem akarja, hogy elektromos biciklivel nyerjék a Tour de France-t

A Magyar Kerékpáros Szövetség meghívására kedden Budapesten járt a nemzetközi szövetség elnöke. A francia David Lappartient a sajtónak arról beszélt, hogy hogyan válhat még vonzóbbá a kerékpározás, beintegrálható-e a sportba az elektromos bicikli, és hogy milyen kedvező hatásokkal járhat egy olyan nagy verseny, mint a jövőre a Budapestről startoló Giro d'Italia.

David Lappartient-t két éve választották meg az UCI (Nemzetközi Kerékpáros Szövetség) elnökévé, ezután nem sokkal Agenda 2022 néven olyan stratégiai programot hirdetett, amellyel a kerékpársport vonzerejét és népszerűségét növelné, miközben megerősítené a sportág hitelességét is.

Az UCI a nyáron egy mindenki számára elérhető kérdőíven próbálta megtudni, hogy a rajongók mit kedvelnek az országúti kerékpárban, mi az, amit nem szeretnek, vagy hiányolnak és arról is nyilatkozhattak, hogy milyen újításokat látnának.

„A kerékpározás fényes jövő előtt áll, világszerte azt látjuk, hogy szenvedélyesen szeretik. Egyre több rajongója van, Afrikában és Dél-Amerikában is növekszik a számuk, és Európában sem csak már olyan kulcsterületeken, mint Franciaország vagy Belgium, van nagy számú szurkoló. Mindezek mellett az is látjuk, hogy a sportág gazdasági helyzete nem olyan, mint amilyennek lennie kellene. Ha a versenyek látványosak, több szurkoló jön, és ez több szponzort is vonz. Láttunk már néhány olyan versenyt vagy szakaszt, amelyek unalmasak. Szeretnénk megtalálni a vonzó versenyek receptjét, ezért is végeztük ez a felmérést.

Az egyik fontos igény, hogy minél kevésbé megjósolható végeredményű versenyek legyenek. Az is kiderült, hogy a szurkolók nincsenek a technológiai újítások ellen, de azt nem akarják, hogy ezek határozzák meg a versenyt, a stratégiát vagy a végeredményt.

Egyelőre még nem döntöttek arról, hogyan szolgálhatnának a tévés közvetítések még több információt, de a lehetőségek között van, hogy a Forma-1-hez hasonlóan nyilvánossá tegyék a csapaton belüli rádiózást, és az is, hogy a kerékpárosok wattmérőinek adait közzé tegyek. Utóbbit nem valós időben, hanem csak a szakaszok végén.

Az idei hegyikerékpár-világbajnokságon már e-bike kategóriában is avattak világbajnokot. Az elektromos biciklik a közlekedésben is egyre nagyobb szerepet kapnak, és Lappartient szerint a kerékpársport számára is fontos terület az e-bike, érdemes integrálni. „A kerékpárpiac bevételeinek 40 százalékát az elektromos biciklik teszik ki, ezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül. Siker volt a világbajnokság, jövőre világkupát is tervezünk, de természetesen kontroll alatt kell tartani ezt a szakágat, senki sem akarja, hogy egy e-bike-kal nyerjék meg a Tour de France-t."

A kerékpárban az utóbbi évek forró témája volt a rejtett motoros csalás, illetve annak lehetősége. Lappartient úgy érzi, hogy ezt jól kezelték. „A nagy versenyeken, az országúti, a pálya és a hegyikerékpár szakágban is, röntgennel világítottuk át a kerékpárokat. Sokat, közel egymillió eurót belefektettünk a fejlesztésekbe és a tesztekbe, de a hitelességnek mindig csak költsége van, sosincs ára."

Az UCI-elnök szerint a hitelességet erősíti az is, hogy március 1-jétől tilos a tramadol nevű gyógyszer használata a versenyeken. Az erős fájdalomcsillapító elég elterjedt volt, de szakértők szerint mellékhatásai miatt történtek balesetek is.

Lappartient programjának fontos része, hogy felemelje a női kerékpározást, profibb versenyeket és nagyobb létszámokat szeretne elérni. „Nagyon szilárd programunk van, hogy biztosítsuk a nemi egyenlőséget. Az UCI által felügyelt versenyeken ugyanannyi pénzdíjat kapnak a nők is, mint a férfiak, és szeretném elérni, hogy a 2024-es párizsi olimpián mindkét nemből azonos létszámú versenyző indulhasson." Az UCI-elnök azt is sikerként éli meg, hogy a jövőre induló női World Tourba (ez a legmagasabb szint) nyolc klub jelentkezett.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnökét a magyar tagszervezet meghívta a jövő évi Giro d'Italiára, és Lappartient minden valószínűség szerint itt is lesz 2020 májusában. „Nagyon régi és jól ismert versenyeink vannak, szerintem nagyon jót tesz a sportágnak, hogy ezeket visszük el olyan országokba, ahol kevésbé fejlett a kerékpározás. Remek, hogy jövőre Magyarországról indul például a Giro d'Italia. A Nagy Rajt még inkább a kerékpárra irányítja a fókuszt ebben az országban, reményeim szerint új generációknak ad lökést, hogy biciklizzenek, és versenyezzenek. Eközben Budapest is megmutathatja magát világszerte. Ez is a kerékpár ereje. Magyarország demonstrálhatja, hogy erős kerékpáros nemzet, és tovább fejlődhet, a Tour de Hongrie is a legmagasabb szintre kerülhet.

Lappartient elmondta, az UCI-nak 194 tagországa van, és ő lehetőségei szerint minél többet szeretne meglátogatni, hogy megtudja, mit azok gondolnak a kerékpározásról. „Tudjuk, hogy a jövőre nézve nagy projektjei vannak az országnak a bringázás fejlesztésére, én pedig azt szeretném tudni, hogyan segíthetnék ebben."

Borítókép: Javier Lizon - Pool/Getty Images