Rejtélyesen tűnt el a Touron, most vb-győzelemmel tért vissza

Az angliai Yorkshire-ben zajló országúti kerékpáros világbajnokság felnőtt férfi időfutamát a címvédő, az ausztrál Rohan Dennis nyerte meg. Az ezüstérmes a belga csodagyerek, Remco Evenepoel lett, míg a bronzérmet az olasz Filippo Ganna szerezte meg.

A Northhallerton és Harrogate között kijelölt, 54 kilométeres pálya nem ígérkezett egyszerűnek, de az időjárás most kedvezett a versenyzőknek, mert elállt a több napja szakadó eső. A világbajnokságon eddigi versenyein, az eső mellett, a rossz minőségű utak jelentetik a legnagyobb kihívást. Kedden az U23-as időfutam során Valter Attila járt szerencsétlenül, nagy sebességgel csapódott egy vízzel teli kátyúba, ami után nem tudta elkerülni a bukást.

A legjobb időfutammenők közül csak a 2017-es győztes, a holland Tom Dumoulin hiányzott sérülés miatt. A címvédő Rohan Dennis mellett indult a tavalyi időfutam Európa-bajnok Victor Campenaerts, a négyszeres időfutam világbajnok Tony Martin, és a Vuelta a Espana friss győztese, Primoz Roglic is.

Az első, 16 kilométernél lévő időmérő pontnál Dennis 19 másodperccel vezetett a 19 évesen már a felnőttek között induló Remco Evenepoel előtt. A harmadik a másik belga versenyző, Campenaerts volt, 20 másodperc hátránnyal. A szerencse ma nem volt Campenaerts mellett, nem csak bukott, de még lánca is elszakadt, ezzel elszálltak a dobogós reményei is. Sőt, az utána induló, és brutális tempóban haladó Dennis még meg is előzte őt.

Dennis második világbajnoki címét egészen nagy fölénnyel nyerte meg, 1:09 percet adott a második Evenepoelnek, és 1:55 percet a harmadik Filippo Gannának. A dobogóról az új-zélandi Patrick Bevin csak 3 másodperccel maradt le.

Rohan Dennis győzelme a címvédés mellett azért is különleges, mert az idei Tour de France-t rejtélyes körülmények között adta fel a 12. szakaszon. A Bahrain-Merida bringása minden különösebb magyarázat nélkül, a szakasz közben eldobta a kerékpárját, és beszállt az egyik csapatkocsiba. Egy darabig még a csapat vezetői sem tudták, hogy hová, és miért tűnt el Dennis, éppen egy nappal az időfutam előtt, ahol esélyes lett volna a győzelemre. A történtek után Dennis és a csapat szerződést bontottak.

Az ügyről sem Dennis, sem a Bahrein-Merida azóta sem mondott semmi konkrétumot, csak találgatni lehet, hogy valamilyen lelki probléma állhat a háttérben. A Tour után Dennis teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, és csak annyit lehetett tudni róla, hogy minden erejével a yorkshire-i világbajnokságra készül. Mint látjuk az eredményt, ez elég jól sikerült neki.

Egyelőre még azt sem tudni biztosan, hogy Dennis jövőre melyik csapatban fog versenyezni. Felmerült az is, hogy mégis csak marad a Bahrein-Meridánál, azonban most a világbajnokságon nem egy Merida, hanem egy letakart, BMC márkájú időfutam kerékpárral nyert. A 29 éves Dennis a jövő évi, tokiói olimpián is a szám legnagyobb esélyese lehet.

Eredmények:

1. Rohan Dennis (ausztrál) 1:05:05

2. Remco Evenepoel (belga) + 1:05 perc hátrány

3. Filippo Ganna (olasz) + 1:55 p. h.

4. Patrick Bevin (új-zélandi) + 1:58 p. h.

5. Alex Dowsett (brit) + 2:02 p. h.

6. Lawson Craddock (amerikai) +2:08 p. h.

7. Tanel Kangert (észt) azonos idő

8. Nelson Oliveira (portugál) + 2:10 p. h.

9. Tony Martin (német) + 2:27 p. h.

10. Stefan Küng (svájci) + 2:47 p. h.