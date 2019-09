Hihetetlen szökés után nyerték a női országúti vb-t

Az U23-asok versenye is drámát hozott a yorkshire-i kerékpáros vb-n.

A yorkshire-i országúti kerékpáros világbajnokság női mezőnyversenyét a holland Annemiek Van Vleuten nyerte egy brutális, több mint száz kilométeres egyéni szökés után. A 36 éves kerékpáros 2017-ben, és 2018-ban is időfutam-világbajnok volt, ezt a képességét most a mezőnyversenyen tudta kamatoztatni. A hollandok történelmi győzelme azzal lett teljes, hogy az ezüstérmet egy másik holland, Anna Van Der Breggen nyerte meg. A bronzérem az ausztrál Amanda Spratté lett.

Szombaton rendezték a yorkshire-i országúti kerékpáros világbajnokság utolsó előtti versenyszámát, a nők mezőnyversenyét. A Bradford és Harrogate közötti, majdnem 150 kilométeres pálya cseppet sem volt könnyű: a két meredek, kategorizált emelkedőt is tartalmazó útvonalon kétezer méter feletti volt a szintkülönbség.

A brit időjárás ezúttal a szebbik arcát mutatta meg, Leeds és környékén napos időben tudták megrendezni a versenyt, a hétvégén rengeteg szurkoló állt az út mentén. A világbajnokság hangulata így végre a 2014-es Tour de France-ot idézte, amikor innen indult a francia körverseny.

A rajt után néhány kilométerrel a holland válogatott tagjai az élre álltak, és olyan nagy tempót mentek, amivel egyből elkezdték a 152 fős mezőny megrostálását. Az már nagyon hamar eldőlt, hogy melyik húsz versenyzőnek lehet esélye megnyerni a világbajnokságot. Köztük volt a Yorkshire-ben hazai pályán tekerő Lizzie Deignan, az olasz Elisa Longo Borgini, az amerikai Coryn Rivera, és az időfutamot négy nappal korábban megnyerő Chloe Dygert-Owen is.

45 kilométer után, a nap leghosszabb emelkedőjén Annemiek Van Vleuten nagyon bátor támadást indított, amit azután sem adott fel, hogy senki sem csatlakozott hozzá.

A kiváló időfutammenőnek innentől fogva nem igazán volt más választása, a győzelemhez egyedül kellett leküzdenie a célig hátralévő 105 kilométert.

A hazai szurkolók kedvence, Lizzie Deignen próbálta őt legaktívabban utolérni, a támadásával sikerült is kialakítania egy kisebb, nyolcfős üldöző csoportot, de 45 másodpercnél nem sikerült közelebb kerülniük a hollandhoz. Azonban Van Vlauten egyedül is gyorsabban haladt, mint az őt üldözők, ötven kilométerre a céltól már másfél perc volt az előnye, ami sehogy sem akart csökkenni. Ekkor már az üldözők között is felbomlott az összhang.

A verseny vége három kör volt Harrogate városában. Amikor az üldözők az elkezdték az elsőt, Van Vleuten már két és fél perccel vezetett. Az aranyérem ekkor már bőven eldőlt,

Annemiek Van Vleuten élete leghosszabb időfutamával, a kerékpározás hőskorát idézően nyerte meg a világbajnokság mezőnyversenyét.

Már csak az ezüst- és bronzérem sorsa volt a kérdés. Az új időfutam világbajnok, Dygert-Owen tudott néhány másodperccel ellépni a csoportjától, de a holland Anna Van Der Breggen, és az ausztrál Amanda Spratt is utolérte őt. A célvonalon ebben a sorrendben értek át, így kettős holland győzelem született.

A világbajnokság utolsó versenyszámát, a férfi mezőnyversenyt vasárnap rendezik. A mezőnyben ott lesz a magyar válogatott két tagja, Dina Márton és Kusztor Péter is.

Eredmények:

1. Annemiek Van Vleuten (holland) 4:06:05 óra

2. Anna Van Der Breggen (holland) + 2:15 perc hátrány

3. Amanda Spratt (ausztrál) + 2:28 p. h.

4. Chloe Dygert-Owen (amerikai) + 3:24 p. h.

5. Elisa Longo Borghini (olasz) + 4:45 p. h.

6. Marianne Vos (holland) + 5:20 p. h.

7. Marta Bastianelli (olasz) azonos idő

8. Ashleigh Moolman (dél-afrikai) a. i.

9. Lisa Brennauer (német) a. i.

10. Coryn Rivera (amerikai) a. i.