Csak bicajoztak Floridában, majd egy menő bringáscégben találták magukat

Az országúti kerékpáros világbajnokság hivatalos kísérőautóin és a Vuelta a Espana-győztes csapat, a Jumbo-Visma kocsiján is ugyanaz a tetőcsomagtartó van. A vákuumos tappancsokat használó rögzítés egy amerikai cég terméke.

A pár tucatnyi alkalmazottból ketten magyarok. Kormos Sándor a tervezésért és fejlesztésért felelős, Nagy Tamás pedig a hajós részleg sales menedzsere. Mindketten egriek, de itthon sosem találkoztak. A floridai Sarasotában a bringázás hozta össze őket, majd lettek munkatársak is.

Kormos Sándor 21 évesen először csak nyaralni ment ki Floridába, de annyira megtetszett neki a hely, hogy elhatározta, letelepedik Sarasotában. Bő egyévnyi itthon tartózkodás után tért vissza az egri fiú Amerikába, a nyelvtudásán is javított, és ekkor már munkát is vállalt.

A munkába bringával járt, heti 3-500 kilométer is összejött neki, és eljárt a helyi biciklisek által szervezett hétvégi tekerésekre is. Sokakkal megismerkedett, és itt találkozott a SeaSucker alapítójával, Chuck Casagrandéval is. „Felfigyeltek rám a srácok, Chuck pedig felajánlotta, hogy ha eljárnék az amatőr csapatukkal versenyezni, akkor a nevezési díjakkal és a szállásköltséggel támogatna.”

Kormos igent mondott az ajánlatra, 7-8 évig együtt jártak versenyekre, elég sikeres is volt, a floridai állami időfutambajnokságon egyszer második helyet is szerzett, csak 1,8 másodperccel kapott ki, de 12 órás és 100 mérföldes versenyeken is ért el sikereket. Mindeközben Casagrandéval barátivá vált a viszonya. 2013-ban aztán állásajánlatot is kapott tőle.

„Korábban építkezéseken dolgoztam bútorasztalosként és burkolóként. Nem volt nagy jövő benne. Az a lehetőségem megvolt, hogy saját üzletet indítok, de nem hiányzott az azzal járó stressz, így igent mondtam az ajánlatra. Voltak azért kétségeim, hogy a korábban megszerzett tudásom használható-e, hosszú idő eltelt azóta, hogy végeztem a gép- és műszeripari szakközépiskolában.”

Kormost végül a SeaSucker támogatta, hogy végezzen el egy CNC-gépkezelői és 3D-modellező képzést, munka mellett járt iskolába.

Casagrande egy egyszerű ötletre alapozta meg vállalkozását. Olyan vákuumos tappancsokat kezdett el használni mindenféle eszközök rögzítésére, mint amilyenekkel az üveglapokat szokták megfogni. A férfi egyik hobbija a mélytengeri horgászat, először hajókon használt ilyen tappancsokat, amivel horgászbotot, szemetes zsákokat és más horgászeszközöket rögzített a hajóján a több száz kilométeres útjain. Nagy szerint egyszerű a válasz a miértre, a drága üvegszálas hajókat senki sem szereti szétfurkálni és felcsavarozni.

„Chuck másik hobbija a biciklizés, és arra jutott, hogy ha a hajón működik, akkor egy kocsi tetején is lehet vákuumkupakokkal rögzíteni egy csomagtartót. Az ötlet működött, ma pedig már paddleboardra, síre és snowboardokra is van megoldás” – mondta Kormos.

Ahogy szinte mindenki, Kormos is az összeszerelő műhelyben kezdett, később CNC-gépkezelő volt, de ma már a fejlesztésért felel, ő tervezi meg az új termékek prototípusát a főnöke ötletei alapján. Ha elkészül az új modell, a teszteléseket is ő vezeti. Már van egy kisebb csapata is, amit azokból a srácokból állított össze, akikkel együtt járt iskolába.

Nagy három éve került a céghez. Először ő is csak kíváncsiságból ment ki az Egyesült Államokba. Két hónapig volt kint, de másodjára már ő is úgy utazott el, hogy ott kezd új életet. Kormossal egy amatőröknek szervezett közös edzésen futott össze, így került kapcsolatba a SeaSuckerrel. Nagy is a ranglétra alján kezdett, dolgozott az összeszerelő műhelyben, majd két hónapot a vevőszolgálaton is eltöltött – ekkor angol tesztet is írattak vele –, aztán a tesztelésben is részt vett, ma már a hajózási részleg sales menedzsere. „Akkor lehet hitelesen eladni a terméket, ha tudod, hogy működik, és ezt be is tudod mutatni" – mondta miért örült annak, hogy mindenhol megfordult a cégen belül.

Nagy ma már nagy hajókiállításokra viszi a cég termékeit, New Yorkba, Tampába, Miambia, West Palm Beachbe jár, távolabbi célja az, hogy ő vezethesse a cég európai részlegét.

A SeaSucker több kisebb amerikai kerékpárcsapatot támogatott már, hírük szájról-szájra terjedt, tavaly Nagy elmondta, hogy többször előfordult már, hogy egy-egy World Tour versenyző is odament a cégvezetőhöz, hogy ő személy szerint is akar egy ilyen bringatartót. Idén pedig a magyar parakerékpáros válogatottnak is biztosítottak tartót.

A SeaSucker már a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) hivatalos partnere is, 2017 óta ők adják a világbajnokság mezőnyében mozgó autóknak a tetőcsomagtartókat. „Egy tartóra kilenc bringa kerül fel, négy közülük versenyképes, 2-3 másodperc alatt le lehet szedni, és már ülhet is fel rá a versenyző. A másik öt, ami középen van, az egyik villájánál rögzített, viszont a szerelők, ha levesznek egyet, akkor átforgatják a bringákat, mindig négy menetkész van. Mindig ott vagyok a vb-n, az én felelősségem, hogy 55 autón ott legyenek a csomagtartók. Kisegítem a csapatokat, egy picit minden évben fejlesztünk, meghallgatom az ötleteiket. Rettentően büszke vagyok rá, hogy ide eljutottunk, és aktív tagként felelősséget vállalhattam ezért” – mondta Kormos.

A cég az egyik legerősebb profi csapat a Jumbo-Visma támogatója. Az idei Tour de France-on négy szakaszt nyerő klubnak nem szétszedhető, hanem hegesztett tartókat terveztek, mindjárt két típust. A tavaszi nagy klasszikusokon szűkek az utakat, így a szabályok szerint a tartó szélessége nem haladhatja meg az autóét, a Tour de France-on viszont a nagyobb modell is működik. „Még mindig elég sokan szkeptikusak, hogy egy vákuumos tartó biztonságos tud és nem esnek le a több millió forintot érő biciklik, de azt hiszem, az elég jó élő bizonyíték, hogy a Párizs–Roubaix macskaköves útjain sem volt vele probléma.”

Nagy elmondta, egy-egy tappancs körülbelül százkilónyi húzóerőt bír ki, és egy tartót három tappancs rögzít, esély sincs rá, hogy leessen, azzal pedig nem kell számolni, hogy a zötyögős úton kilazul egy-egy csavar, hiszen nincs is. A tappancsokat egy pumpával rögzítik a tetőkhöz. A tartójuk már egy 170 mérföld per órával száguldó NASCAR-os autó tetejére is felkerült, és ezen a teszten is átment.

A UCI 55 csomagtartót rendelt meg a SeaSuckertől, amit három év alatt tudott leszállítani a 25-30 fős cég. „Elég időigényes feladat, a többi megrendelésünk mellett kellett megtervezni és legyártani 80-90 darab speciális alkatrészt, körülbelül háromhavi munkát igényel ez tőlem egy évben. A csapatoknál előfordul, hogy autószponzort váltanak egyik évről a másikra, de nekünk ez nem gond, a mi előnyünk, hogy bármilyen kocsira feltehető a tartónk, nem kell újat legyártani egy új kocsi miatt” – mondta Kormos.

A termék elég egyszerűnek tűnik, de úgy érzik, tudnak továbblépni. A bringák első kerekét legtöbbször még ki kell szedni, hogy azokat a villájukkal rögzítsék a csomagtartóhoz.

„A nők nem nagyon szeretik, ha egy kicsit is szét kell szedni a biciklijüket, a triatlonisták is szeretik egyben tudni. Egészben szeretnék feltenni a kocsi tetejére vagy a kocsit hátuljára. Stabil, könnyű termékeket akarunk, amelyek pici helyen is elférnek. Nekem van olyan biciklitartóm, ami egy hátizsákba is belefér” – mondta Kormos.

Mindkét magyar azt mondta, hogy öröm nekik bejárni dolgozni, minden munkatársuk vagy bringa- vagy hajós vonalon eleve tud kötődni a termékeikhez, és olyanok, mint egy nagy baráti kör. A tulajdonost is barátjuknak érzik, nagyvonalú velük, akkor is, ha nem kérnek tőle semmit. „Akiben lehetőséget lát, azokra nagyon odafigyel” – mondta Kormos.