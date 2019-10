Peter Sagan is ott lesz a Giro d'Italia budapesti rajtjánál

Milánóban most is zajlik a 2020-as Giro d'Italia útvonalbemutatója, de a bemutat kezdetével egy időben jelentette be Peter Sagan Twitterén, hogy életében először elindul az olasz körversenyen, így májusban a budapesti Nagy Rajtnál is láthatjuk.

A háromszoros világbajnok Peter Sagan az egyik legnépszerűbb és legszórakoztatóbb kerékpáros a mezőnyben, de májusban rendszerint a Kaliforniai körversenyen indult szponzora nyomására is. A szlovák bringás a Tour de France-on és Vuelta a Espanán is nyert már szakaszokat, de a Girón még csak nem is indult. Többször emlegette, hogy egyszer azt is ki kéne próbálnia, de eddig sosem szánta rá magát, a Tour és a klasszikusok köré épült versenyprogramja.

Sagan mindig rengeteg szurkolót vonz, de most még több szlovák rajongója lehet jelen, a Giro három magyarországi szakasza elérhető távolságban van nekik is, sokan kelhetnek majd útra miatta.

A Bora-Hansgrohe kerékpárosa a Tour de France-on is indulni akar, ebből arra lehet következtetni, hogy Sagan nem megy végig a Girón, a nagy hegyek előtt kiszállhat.

A Giro főszervezője, Mauro Vegni és Peter Sagan a körverseny trófeája mellett

A háromhetes olasz kerékpáros körverseny első három szakasza már ismert volt, már júliusban mutatták be ezeket Budapesten. A Giro egy 9,5 kilométeres időfutammal indul, a Hősök teréről a Várba tekernek fel a bringások, majd két hosszú etap jön, Budapest–Győr és Székesfehérvár–Nagykanizsa lesz az útvonal, 193 és 204 kilométeresek lesznek a szakaszok.

Az útvonal bemutatóján a szervezők elmondták, az olimpia miatt az idén a szokottnál kicsit könnyebb Giro-programot próbáltak összeállítani. Ez annyiban sikerült, hogy az utolsó hétig nem sorakoznak egymás után a hegyi szakaszok. A negyedik etapon az Etnán lesz befutó, de utána a 14. szakaszig nincs nagy hegy. Igaz, az nem a könnyítés felé mutat, hogy kilenc 200 kilométer feletti szakasz lesz a három hét során.

A Giro az utolsó héten válik igazán keménnyé, ekkor jönnek a Dolomitok és az Alpok emelkedői, majd az utolsó napon egy 16,5 kilométeres időfutam.