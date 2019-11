Soha nem látott erősségű bringaverseny lehet Magyarországon

1939-ban a németek 5000 kilométeres, a birodalmat átszelő kerékpárversenyt szerveztek. Sok pénzt beletettek, a náci propagandát is kiszolgálta. A győztes elől eltitkolták apja halálát.

Jövőre a Giro d'Italiával fedésben, május 13. és 17. között rendezik meg a Tour de Hongrie-t, derült ki a verseny sajtóközleményéből. Az elmúlt években a verseny kereste helyét, jobbára a nyári hónapokban rendezték, többnyire augusztusban, legutóbb júniusban, de nem véletlen, hogy szakítottak a hagyománnyal.

„A háttérben hosszú hetek óta megfeszített erővel dolgoztunk azon, hogy megtaláljuk a legjobb időpontot a versenyünknek. A nemzetközi naptárban ugyanis nagy változások történtek, a tokiói olimpia miatt olyan hagyományos versenyek is szokatlan időpontra kerültek, mint a Tour de France vagy a Vuelta a España. Számunkra nemcsak az volt fontos, hogy minél kevesebb nagy versennyel ütközzünk, hanem az is, hogy a távolabbi céljainkhoz közelebb kerüljünk“ – mondta Eisenkrammer Károly, a Tour de Hongrie (TdH) szervezőbizottságának elnöke.

Fotó: Vanik Zoltán/TdH A Tour de Hongrie mezőnye a parádsasvári kastély előtt

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség 2020-tól némileg átalakítja a versenyrendszerét, a korábbiaktól eltérő kategóriákat vezet be. A TdH szervezői korában is gondolkodtak arról, hogy milyen szintre lőjék be a versenyüket, de a Giro magyarországi rajtja váratlanul jó lehetőséget adott a feljebb lépésre.

Az egyik új kategória a Pro Series, ami gyakorlatilag a második vonalat jelenti, de a világ legjobbjai, a World Tour-csapatai nélkül nem igazán lehet megrendezni. A kritérium szerint legalább tizennégy World Tour- vagy prokontinentális csapatnak kell elindulni a Pro Series versenyen.

„A Giro rajtjára a világ legjobb csapatai érkeznek majd Magyarországra, a teljes eszközparkjukkal. A nagykanizsai befutó után az olasz körverseny résztvevői repülővel utaznak majd Szicíliába, az eszközpark azonban itt marad. Több nagy csapattal egyeztettünk arról, hogy részt vennének-e egy két nappal később kezdődő magyarországi körversenyen, hiszen ehhez minden felszerelésük itt lesz. Kedvező visszajelzéseket kaptunk, ahogyan a nemzetközi szövetség is nagyon jó ötletnek tartotta ezt, hiszen ebben az időpontban rendezték volna a World Tour-kategóriás kaliforniai körversenyt, amelynek szervezői néhány hete jelentették be, hogy jövőre nem indítják el a viadalukat“ – mondta Eisenkrammer.

Az, hogy a Tour de Hongrie a Giróval párhuzamosan megy, nem jelenti azt, hogy a magyar versenyre ne jutnának világsztárok. A World Tour-csapatok nagy létszámúak, egyszerre két-három sort is tudnak versenyeztetni, és akiknek a Tour de France van a fókuszukban, a Girót ki fogják hagyni.