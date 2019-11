A világ egyik legjobb hegyimenőjévé formálnák Valter Attilát

Valter Attila a szezon legjobb magyar bringása, aki a hegyeken Tour de France-menőket is vert már. Menő profi csapat vitte el, most a Tour de Hongrie-n szeretne sárga trikós lenni.

Hétfőn jelentették be, hogy a 20 éves Valter Attila 2020-ban a lengyel profi kerékpárcsapat, a CCC Team első sorában, tehát a World Tourban versenyzik. Egy pénteki sajtótájékoztatón pedig az is kiderült, hogy a CCC számol Valterrel a Budapestről rajtoló Giro d'Italián, de ki kell vívnia a helyét a csapatban.

Eddig egyetlen magyar bringás, Bodrogi László vett részt a Giro d'Italián, ő 2007-ben ment végig az olasz körön. Azóta nem is nagyon szerepelt magyar kerékpáros Szeghalmi Bálintot leszámítva olyan szintű csapatban, ami egyáltalán jogosult lett volna valamelyik háromhetesen való elindulásra.

Idén viszont több olyan mozzanat is történt a magyar kerékpározásban, ami esélyt ad arra, hogy legyen versenyzőnk Grand Touron is. A nyáron Peák Barnabást igazolta le a Mitchelton-Scott, ami szintén első osztályú csapat, tehát részt vesz a háromheteseken. Az persze már Peák formáján és a csapatvezetők elképzelésein múlik, hogy a fiatal bringás bekerülhet-e majd májusban a Girón induló nyolcfős csapatába.

Valter Attila eddig a CCC U23-as sorában tekert, de hogy felvitték a profikhoz, azzal még egy magyar tűzközelbe került.

Piotr Wadecki, a CCC Sprandi Polkowice sportigazgatója arról beszélt a Nemzeti Sportügynökség sajótájékoztaján, hogy Valterre akkor figyelt fel, amikor harmadik lett a 2018-as Szlovák körverseny legnehezebb szakaszán, Tour-bringásokkal felvéve a versenyt. Wadecki azt is elmondta, hogy a CCC főnöke már régóta mondta, hogy szüksége lenne a klubnak egy tehetséges magyar srácra. „Tudtam, hogy ez az a srác, egyből meg is kerestem" – mondta Wadecki.

A sportigazgató egyik személyes küldetése, hogy hosszú távon Valter a világ egyik legjobb hegyimenője legyen. Elmondta, jelenleg 13-14 olyan versenyzőjük van, akinek szóba jöhet a 2020-as Giro d'Italia. Az a következő hónapokban dől el, hogy ki lesz az a nyolc versenyző, akit majd beneveznek. Elég jó neveket igazoltak le, az orosz Ilnur Zakarin, az olasz Matteo Trentin és Fausto Masnada már bizonyítottak is a Girón, elég erős a belső konkurencia tehát. „Nem ígérhetem, hogy Valter ott lesz a Girón, de azt ígérhetem, hogy olyan programot állítunk össze neki, hogy a lehető legjobb állapotban legyen májusra, az nekünk is fontos lenne, hogy magyar versenyzőnk induljon" – mondta Wadecki.

Valter nagyszerű szezonon van túl, már az idény elején többnapos versenyeken tudott dobogóra állni, majd nyáron még jobb eredményeket hozott. Ő lett az időfutam magyar bajnoka, majd a Tour de Hongrie összetettjének harmadik helyezettje, augusztus végén pedig a legfontosabb utánpótlás körversenyen, a kis Tour de France-nak is nevezett, Tour de l'Averiren nyert szakaszt a magyar hegyimenő.

„A L'Aveniren szerzett szakaszgyőzelmem után már gondoltam, hogy ez World Tour-szint, aki itt nyer, és nem kerül fel, az nem is tudom, mit csinál. Azért várni kellett, mire a csapat megkeresett, mindig jöttek a válaszok, hogy már 80, most már 90 százalékon állsz, aztán október végén szóbeli ígéretet kaptam, két-három hete pedig aláírtam" – mondta Valter.

Elmondta, hogy tehetett javaslatokat arra, hogy milyen versenyeken induljon jövőre. „Négy-öt napos, egyhetes versenyeket jelöltem ki, amelyekben sok a hegy, például a valencai, a baszk a provance-i körversenyt. Ha ezeken nem is nyerhetek, de meg tudom mutatni, hogyan tudok segíteni, egy jó hegyi szakaszon hasznos vagyok."

A tokiói olimpia mezőnyversenyében is gondolkodik, erről a csapattal is beszélt. Magyarországnak csak egy kvótája van. „Úgy érzem, hogy az lenne a fair, ha én indulnék az olimpián, hiszen toronymagasan én szereztem a legtöbb pontot. A pálya is maga olyan, hogy az ötfős keretből Dina Mártonnak és nekem fekhet igazán. Nem becsülöm le őt, ugyanolyan jó tud lenni, de eddig többet tettem a latba."

Korábban hegyikerékpáros kvótában gondolkodott, de erről mára letett.

Valter az időfutamán is dolgozik majd, külön edzőtábort is szerveznek majd arra, hogy ezt a készségét is fejlesszék. Nem akarok időfutam-világbajnok lenni, de egy összetett versenyzőnek jól kell mennie. Nagy versenyeket csak úgy lehet nyerni, ha nem kapsz sokat a legjobbaktól, annyira kiélezett a mezőny, hogy a hegyen csak másodperceket lehet nyerni, az időfutamon viszont kijönnek a különbségek."

Valter tudja, hogy még egy lépés hiányzik ahhoz, hogy tényleg Giro-induló legyen, de szerinte az, hogy itthonról is nagy a nyomás, az az ő malmára hajtja a vizet, a csapata is érzi, hogy mennyire fontos az országának az indulás. De nemcsak azért akarok bekerülni a csapatba, mert itthonról indul a Giro, hanem hogy tudjam segíteni a társaimat, és ők tiszteljenek ezért. Ezen a vonalon dolgozok."

A bringás úgy érzi, hogy emberileg és erőben is sokat tud fejlődni, de sok munkája van, hiszen World Tour-szinten még nem versenyzett, nem tudják, hogyan tud ott küzdeni a csapatért. „Arra a szinte akarok eljutni, hogy azt mondják, kár lenne kihagyni Attilát a Giróról."

„Nekem nagyon tetszik a Giro-útvonal, sok időfutam van, ami azért is jó, mert aki nem az összetettre megy, az itt fog pihenni egyet. 21 évesen elég fontos lesz, hogy okosan beosszam az erőmet. Nagyon nehéz az útvonal, már 4-5. szakaszon sok hegyet mászunk, ha olyan állapotba kerülök, akkor sok lehetőségem lesz megmutatni. A gyönyörű hazai szakaszokra pedig nagyon koncentrálok."

„Egészen fantasztikus pillanatoknak vagyunk tanúi, először jön a régióba a Giro. Sok híres versenyző indul rajta, de kellenek szerethető magyar versenyzők is, Valter Attila jól biciklikzik, szimpatikusan nyilatkozik, olyan ember, akit érdemes támogatni. Reméljük, hogy el is fog tudni indulni" – mondta Révész Máriusz, a Giro 2020 szervezőbizottság elnöke.

„A Giro nem egy olcsó verseny, de megéri idehozni. Úgy kell előkészíteni, ha hóvihar, tájfun vagy bármi miatt elmaradna, akkor is olyan nyomot kell hagynia, hogy megérje" – mondta Révész. Kiemelte, a Giro országimázsépítés szempontjából is fontos, több tízmillió ember követi. Szeretné, ha a verseny egy nagy fesztiválként és show-ként is működne, hatással lenne a városi kerékpározás és a bringás turizmusra és a magyar kerékpársport fejlődésére is.

(Borítókép: Németh Sz. Péter / Index)