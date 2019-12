Csak a legendával nem bírt a sárfutamon a 18 éves magyar bringáslány

Mit keres a terepen egy versenybicikli? És ha bringáznak, miért tolják? A ciklokrossz döglesztő, de egy játszótéri szánkódomb is elég hozzá.

A 18 éves Vas Kata Blanka újabb kiemelkedő eredményt ért el, a kerékpáros ezúttal ciklokrosszban került a világ legjobbjai közé, a belgiumi Essenben rendezett Ethias Cross-állomáson csak a női kerékpár legendája, Marienne Vos tudta legyőzni.

Vas Kata Blanka a kerékpársport több szakágában is kiemelkedő, országúton és hegyikerékpárban is számolni kell vele, utóbbiban például negyedik volt a junior-világbajnokságon, és szombaton ciklokrosszban is figyelemre méltó eredményt ért el.

A némi egyszerűsítéssel terepkerékpározásnak nevezett szakágban, egy országúti kerékpárhoz hasonló bringával kell körözni gyakran sáros, homokos vagy fagyott talajon, ahol időnként muszáj leszállni mesterséges vagy természetes akadályok miatt. Ilyenkor pedig futni kell a biciklivel.

Az Ethias Cross-sorozat a rangosabbak közül való, magyar versenyző még nem is igen indult ilyen szinten. Az esseni állomás a női bringázás Eddy Merckxje, a holland Marianne Vos visszatérése is volt, februári vb-bronza után először indult ciklokrosszversenyen. Vos nyert már világbajnokságot pályán, országúton, hegyikerékpárban és ciklokrosszban is, utóbbiban hétszer, kétségkívül a sportág egyik legnagyobb alakja, akivel nem könnyű lépést tartani.

Essenben is mindjárt a rajt után élre állt Vos, a meglehetősen sáros pályán csak Elen Van Loy tudta tartani vele az iramot. Vas az üldözőbolyban tekert. Nem sok esélye volt felzárkózni, de Van Loy egy saras szakaszon leragadt, így elvesztette második helyét. A végén aztán a belga Doltcini-Van Eyck Sport csapatában bicikliző Vas jól hajrázott, egyperces hátránnyal a második helyet szerezte meg Vos mögött. A harmadik Anna Kaynak hét másodpercet adott a magyar versenyző.