A nyomor országában bringázással varázsolnak mosolyt az arcokra

Európában az egyik legnépszerűbb sport az országúti kerékpározás, de a világ számos pontján még gyerekcipőben jár, vagy szinte nem is létezik versenysportként. A nemzetközi szövetség több programot is futtat a fejlődő országoknak, Afrika például már jó néhány profit ki is termelt, de még mindig vannak olyan térségek, ahol szinte a nulláról kell elkezdeni. Haitin is minden a kerékpározás ellen szól. A szegénység óriási, és még olyan országutat is alig találni, ahol biztonságosan lehet tekerni vagy versenyezni. Az erőfeszítéseket azért itt is siker koronázza.

A Hispaniola szigetén fekvő 10 milliós Haiti az amerikai kontinens egyik legszegényebbje, politikailag nagy az instabilitás, ami nehezen kiszámíthatóvá teszi az életet, ráadásul a közelmúltban természeti csapások, kolerajárvány, földrengés, hurrikánok is sújtották. Nem egy olyan hely, ami ideális viszonyokat teremtene a kerékpározásnak vagy úgy általában a sportnak. Egy jól átgondolt és végigvitt programnak köszönhetően pár tucatnyi brignással mégis sikerült eredményeket elérni. (Fotó: Alexandre Meneghini / Reuters)

Az országúti kerékpározáshoz használható országút kell. Ebből nincs túl sok Haitin. Ami van, azokon tüntetéseken használt barikádelemek, például kibelezett buszok, nehezítik a haladást. Az úton pedig az autókkal is meg kell osztozni. Haitiban humanitárius krízis alakult ki, a kormány az alapszolgáltatásokat is képtelen biztosítani. 2018-ban tüntetések és utcai erőszak miatt haltak meg többtucatnyian. Még mindig több mint 100 ezer lakóépület romos a Matthew-hurrikán miatt, és 2010-es földrengés után még mindig 38 ezren laknak átmenetinek mondott táborban. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

A haiti bringa egy francia edző, Yann Dejan segítségével vett lendületet. Haiti a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) fejlődő országokat érintő programjában vesz részt, nemcsak edzőt, de profi felszerelést is kapott az ország szövetsége. A válogatott pedig egy hónapig Franciaországban is edzőtáborozhatott. Dejan volt az, aki a női kerékpározást is beindította. (Fotó: Alexandre Meneghini / Reuters)

Haitin összesen csak 360 igazolt bringás van, de azt reméli Dejan, hogy tovább növekszik majd a számuk. A már több országban is megfordult edző azt mondta, hogy a szegény nemzetek között nagyon népszerű a biciklizés, mert látványos, szabadtéri esemény. „A kerékpározás lehet az egyik útja annak, hogy visszaadjuk a haitii emberek mosolyát" – mondta Dejan. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

Az eredeti tervek szeirint idén Haitii rendezte volna a karibi térség kerékpárbajnokságát, de a korrupcióellenes és az egyenlőségért folyó tüntetések miatt meg kellett változtatni a helyszínt. Így került Kubába a bajnokság, pedig Haiti gazdasági fellendülést és a közmorál javulását várta tőle. (Fotó: Alexandre Meneghini / Reuters)

Yann Dejan először hat fiatal bringással kezdett foglalkozni, akik folyton szenvedélyesen beszéltek olyan világklasszisokról, mint Peter Sagan vagy Chris Froome. Dejan és segítői szerették volna, ha fejlődének ezek a srácok, így vitték el őket az UCI támogatásával Bretagne-ba, ahol hétre hétre magukba szívhatták a francia kerékpáros kultúrát is a versenyeken. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

A haiti csapat legidősebb versenyzője, a 43 éves Jean Willy Joseph evickél a főváros, Port-au-Prince forgalmas és nem túl jó minőségű útján. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

Jean Williy Joseph indult már néhány nemzetközi versenyen, és dobogóra is állt már, nemcsak az országúti szakágban, hanem hegyikerékpárban is. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

A haiti biciklisták eddig a karibi és pánamerikai bajnokságokon nem szerepeltek túl jól, akkora hátrányba kerültek a legjobbakal szemben, hogy be sem fejezhették ezeket a versenyeket. Dejannal viszont előreléptek, a november eleji karibi bajnokságon már többen célba is értek, ami a saját szintjükön elég nagy siker. (Fotó: Andres Martinez Casares / Reuters)

A karibi bajnokságon Ousline Georges Haiti minden idők legjobb eredményét érte el a női U23-as mezőnyben szerzett bronzérmével. „Nagyon megindított, amikor láttam, hogy a többiek sírni kezdtek, én is írtam" – mondta. Egy éve kezdett el komolyan bringázni, korábban nem is tudott magának rendes kerékpárt vásárolni, és neki is a pocsék utakon kellett felkészülnie. Azt mondta, még jobb lehetett volna, ha rendesen fel tud készülni. Vízumproblémák és az ország zűrzavaros helyzete miatt csak egy hónapja volt igazán a vb-re edzeni. (Fotó: Alexandre Meneghini / Reuters)