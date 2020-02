Az olimpiai bajnok bringás csapata is ott lesz a Tour de Hongrie-n

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

A lengyel CCC csapata is indul Tour de Hongrie országúti kerékpáros körversenyen, ezt a szervezők jelentették be keddi közleményükben. A CCC az ötödik World Tour-csapat, amelyik jelezte indulási szándékát a május 13. és 17. között megrendezésre kerülő magyar versenyen. Legutóbb a szintén jó nevű holland Jumbo-Visma indulását jelentették be.

A CCC legjobbjai közül az orosz Ilnur Zakarin, a spanyol Francisco José Ventoso, az olasz Fausto Masnada és Jakub Mareczko a Giro d'Italián indul, azaz ők biztosan nem lesznek ott a magyar körversenyen. Viszont 2016-os olimpiai bajnok, kétszeres Tour de France-szakaszgyőztes belga Gren Van Avermaet vagy a vb-ezüstérmes, a három nagy körversenyen szakaszgyőztes olasz Matteo Trentin szereplésére van esély.

A CCC csapatának magyar versenyzője is van, de Valter Attila jó eséllyel a néhány nappal korábban rajtoló olasz körversenyen áll rajthoz. A lengyel csapat végleges névsora a tavaszi versenyek során alakul ki.

A Tour de Hongrie-n már 13 csapat indulása biztos:

World Tour-szintű csapatok: Asztana, Trek-Segafredo, Mitchelton-Scott, Jumbo-Visma, CCC

Prokontinentális szintű csapatok: Novo Nordisk, Androni Giocattoli-Sidermeca, Riwal Readynez, Gazprom-RusVelo, Kometa-Xstra, Novák

Ahhoz, hogy a Tour de Hongrie 2021-re bekerüljön a Pro Series nevű sorozatba, legalább 14 World Tour vagy prokontinentális besorolású együttesnek kell részt vennie az idei versenyen. A szervezők 20 csapatot és 140 versenyzőt várnak.