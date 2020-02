Centik döntöttek a holland sprinterek összecsapásán

Dina Márton mellett már a 19 éves Fetter Erik is a Kometa Cycling Team tagja.

Országúti kerékpárban is kvótát szereztünk.

A Jumbo-Visma csapat holland sprintere, Dylan Groenewegen nyerte a Valencia Körverseny első, Castelló és Vila-real közötti 180 kilométeres szakaszát. Groenewegen a nagyon szoros mezőnyhajrában csak centikkel előzte honfitársát, Fabio Jakobsent (Deceuninck-Quick-Step). A verseny magyar indulója, Dina Márton (Kometa Xstra) a főmezőnyben, a 32. helyen ért célba.

Justo cuando pasan la rotonda Groenewegen venía saliendo del aeropuerto de Amsterdam. https://t.co/in0u4Gb9Hj — Eddy Jácome (@EddyJacome) February 5, 2020

Február elején Európában is beindul az országúti kerékpáros szezon, a néhány egynapos spanyolországi verseny után, a szerdán induló Valenciai Körverseny az első komolyabb erőpróba, ahol az idén egy magyar versenyző, Dina Márton is indulók között van. A Kometa Xstra csapat 23 éves bringása nagyon jól kezdte az idei évet, január utolsó napján, a mallorcai Trofeo Serra de Tramuntana nevű versenyen a 9. lett, és több nagynevű versenyzőt is megelőzött.

Dina tavaly májusban igazolt a Kometa Cycling Teamhez, Alberto Contador és Ivan Basso közös csapatához. Bemutatkozó versenyén, a Tour de Hongrie-n összetettben a második lett, miután a kékestetői befutón is csak a lett Krists Neilands tudta őt megelőzni. Szeptemberben a yorkshire-i világbajnokságon is indult, ami viszont balszerencsésen ért véget a számára. A szakadó esőben egy autó elütötte, ami után nem tudta befejezni a vb-t.

Az ötnapos, 2.Pro besorolású Valenciai Körversenyen magas színvonalát jelzi, hogy 13 World Tour, vagyis legmagasabb besorolású csapat indul rajta. A mezőnyben korábbi világbajnokok, Alejandro Valverde (Movistar) és Philippe Gilbert (Lotto Soudal), valamint a legutóbbi olimpiai bajnok, Greg van Avermaet (Team CCC) is ott vannak. A verseny útvonala főként a sprintereknek, és a kisebb emelkedőkön erős versenyzőknek kedvez, három szakasz is lehetőséget kínál a mezőnyhajrára.

A királyetap a szombati, negyedik szakasz lesz, ahol öt kategorizált emelkedőt, összesen több mint háromezer méteres szintkülönbséget kell leküzdeniük a versenyzőknek, a befutó pedig a 675 méter magas Sierra de Bérnia hegyen lesz. A vasárnapi zárószakasz befutója Valenciában lesz.

Valenciai Körverseny 1. szakasz, Castelló-Vila-real 180 km