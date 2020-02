Brutális lehet a magyar Tour zárószakasza, minden fölmenetel rosszabbul esik majd

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Május 13-án soha nem látott erősségű mezőnnyel indul majd el a Tour de Hongrie, amelyen a magyar kerékpárversenyzőknek világsztárokkal is meg kell majd küzdeniük. Az ötszakaszos verseny útvonalát Peák Barnabással, a Mitchelton-Scott bringásával és Szilasi László versenyigazgatóval vettük végig.

A magyar Tour első szakasza Debrecen és Hajdúszoboszló között megy majd 174 kilométeren át, majd a második napon is egy alföldi etap jön a Karcag és Nyíregyháza közötti 182 kilométerrel. A harmadik, 171 kilométeren már jön néhány emelkedő, Sárospatakról tekernek majd Kazincbarcikáig. A királyetapon Miskolcról indulnak, a Bükk emelkedői után a Mátra jön, ahol a Kékestetőn lesz a cél 156 kilométer megtétele után. A zárószakaszon Esztergom lesz a rajt és a cél is, mindeközben négyszer kell felkaptatni a pilismaróti emelkedőn.

A 2020-as Tour de Hongrie útvonala

„Sík szakaszokkal kezdünk, ez nem feltétlenül az én kvalitásaimnak kedvez, kicsit jobban szeretem, ha van némi emelkedő, a csapatomban viszont vannak olyanok, akiknek ez fekszik, például Luka Mezgec, Alex Edmondson is nagyon jó sprinter. Ha ők a csapatban lesznek, akkor mindenképpen a szakaszgyőzelemért harcolhatunk” – mondta Peák Barnabás, aki 2017-ben összetett második volt a magyar körön.

„Utána már minden szakasznak saját története lesz, aszerint, hogy áll éppen az összetett verseny. A harmadik szakasz már feküdhet nekem. Egy ilyen szintű mezőnyben az a két domb nem hiszem, hogy szétrázná a sort, de az sem valószínű, hogy klasszikus sprint fog dönteni Kazincbarcikán. Az előfordulhat, hogy a negyedik szakaszon elengednek egy szökést, ebben is lehetek érdekelt, de ezt nagyon nehéz előre megmondani” – folytatta a Mitchelton-Scott bringása.

Az utolsó szakaszon a mezőny négyszer fogja megmászni Pilismarót felől a dobogókői emelkedőt. Tavaly egy szakaszon belül kétszer jöttek itt fel a versenyzők, de elég nagy volt a tempó, egy viszonylag nagy csoport maradt együtt a végére. „A négy kör már komoly különbségeket jelenthet, ez az edzőköröm része, elég jól ismerem. Egy olyan emelkedőkőről van szó, ami nem olyan kanyargós és nem is igazán meredek, csak a végén. Aki egy jó tempót felvesz az alján, az föl is érhet a mezőnnyel a tetejére, de négyszer fölmenni, azért nagy kihívás.

Minden egyes fölmenetellel egyre lassabbak leszünk, egyre rosszabbul esik mindenkinek, és aki jó erőben van, az a végén támadhat. Tavaly nem tudott senki elszökni, de négy fölmenetel után már egy kisebb csoport hazaérhet. A lejtmenetben van pár technikás rész, és utána már nincs olyan messze Esztergom, az is kedvező a szökéshez”

– mondta Peák, aki első szezonját tölti a World Tour-kategóriás csapatnál. Az első nagyobb edzőtáboron már túl is van a Mitcheltonnal.

„A hangulat nagyon jó és laza, barátságos a társaság. Aki erre a szintre el akar jutni, annak ki kell érdemelni a csapattársai tiszteletét, meg kell mutatnia, hogy oda való. Ez folyamatban van, komolyan veszem magam, sokat dolgozok azért, hogy beilleszkedjek. Az edzőtábor egyik újdonsága az volt, hogy egy hétnapos időszakban negyven órát kerékpároztunk, naponta több mint 200 kilométert, hogy beépüljenek a lábakba a kilométerek. Korábban nem volt ilyen edzésblokkom, nagy élmény volt.”

Peák idén még nem versenyzett, egy kézsérülés hátráltatja, csak áprilisban láthatjuk a mezőnyben, egyelőre még országúton nem is tekerhet, görgőzéssel, futással és túrázással készül.

A Tour de Hongrie-n 13-14 magyar bringás indulhat. Peák mellett rajthoz áll az előzetes tervek alapján a tavalyi verseny másodikja, Dina Márton (Kometa-Xstra), Kusztor Péter (Team Novo Nordisk), Filutás Viktor (Giotti Victoria), Fetter Erik (Kometa-Xstra), Rózsa Balázs (Team Novák) és a hétfős magyar válogatott is. A mezőny bomba erős lesz, nyolc World Tour-csapat (ez az országúti kerékpár topkategóriája) és nyolc prokontinentális klub van az indulók között.

„Hatszor olyan erős mezőnyünk lesz a tavalyihoz képest Ha egy prokontinentális csapatot egy egységnek veszünk, egy World Tour-klubot pedig kettőnek, mert kétszer akkora és jóval erősebb, akkor a tavalyi négy egység után most huszonnégynél járunk. Ekkora ugrás nagyon ritka bármelyik verseny életében” – érzékeltette a TdH-n megfigyelhető tendenciát Szilasi László versenyigazgató.

„A magyaroknak a sík szakaszon nehéz dolguk lesz, a World Tour-os sprinterekkel nemigen tudják felvenni a versenyt, az első napokon nem lesz komoly szerepük, az lesz elsődleges, hogy bukás és leszakadás nélkül megjöjjenek. A tavalyi eredményt nem hiszem, hogy meg lehet ismételni összetettben (Dina Márton 2., Valter Attila 3. lett), de Dina Márton, Kusztor Péter és Peák is okozhat meglepetést, lesz azért keresnivalónk. A pályája vége felé járó Kusztornak is nagy lehetőség, hogy hazai közönség segítségével még egy nagyot dobjon. Fekszik neki ez a pálya, a csapata, a Team Novo-Nordisk is segítheti majd.”

Szilasi elmondta a 861 kilométeres össztávú versenyt a mezőny remélt színvonalához tervezték meg, a nemzetközi sztenderdnek is megfelelnek. „Az utolsó nap 2800 méter szintemelkedés vár a mezőnyre, de a negyedik szakaszon is hasonló a szint, így lehet jó versenyt csinálni. A tavalyi Tour de Hongrie-n két kör volt Dobogókőnél, de így is csak 35-en érkeztek meg együtt. Ha már a rajttól elkezdődik a menés, akkor brutális verseny lesz, szerintem nem a Kékesen fog eldőlni a verseny, az utolsó nap is izgalmas lesz.”

A megszokottól eltérően idén nem tartanak prológot, időfutamot, amivel a csapatok logisztikáját szerették volna segíteni a szervezők. A mezőny 11 csapata párhuzamosan a Magyarországot is érintő Giro d'Italián is indul, ezért elég sok felszerelést kell mozgatni Európában belül. A csapatoknak egyszerűbb, ha nem kell Magyarországra is időfutam kerékpárokat szállítaniuk európai szervizközpontjukból. A Nagykanizsáról (itt lesz a Giro harmadik szakaszának vége) Debrecenbe való átállás így is elég hosszú ideig tart.

Mivel egyszerre megy a Giro és a magyar Tour, és mindkettőt élőben adja az M4 Sport, a TdH befutóit viszonylag korai időpontra, délután három órára tervezik. „Az M4-en a Giro utolsó másfél óráját fogják élőben adni, míg itthon a Tour de Hongrie megy. Az Eurosporton viszont a Giro közvetítése után rögtön az Hongrie egyórás összefoglalóját adják le. Ezt a hozzánk érkező csapatok is nagy értéknek tartják. Több millió néző fog ottmaradni a Giro után, és szinte ugyanolyan erősségű mezőnyt kapnak" – mondta Szilasi.