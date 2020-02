A 30-szoros Tour de France-szakaszgyőztes csapata is jön a magyar körre

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Újabb klasszis csapatot jelentettek be a Tour de Hongrie-ra a szervezők. A magyar kerékpáros körversenyen elindul a Bahrain-McLaren is, amiben olyan bringások szerepelnek, mint a 2011-es világbajnok Mark Cavendish, vagy az összetett versenyek egyik menője, Mikel Landa.

A májusi Tour de Hongrie-n nyolc World Tour-szintű csapat fog versenyezni, az eddig bejelentettek közül talán a Bahrain-McLaren a legerősebb.

Azt egyelőre még nem tudni, hogy kiket neveznek majd a magyar körre, de elég erős keretből tud válogatni a csapat. A már említett Landa nagyon jól bírja a hegyeket, Tour de France-on volt már összetettben negyedik, a Giro d'Italián pedig egy harmadik helyet szerzett, utóbbin összesen három szakaszgyőzelme is volt.

A csapat másik hegyimenője, az eddig jobbára vízhordóként dolgozó Wout Pouls is a világ legjobbjai közé tartozik, de a Bahrain válogathat az összetett menők közül. Dylan Teuns, Matej Mohoric és Jan Tratnik is behúzott már kisebb körversenyeket. Utóbbi a 2015-ös Tour de Hongrie zárószakaszát is megnyerte, és a pontversenyben is győzött.

A Bahrain, ami idén kötött megállapodást a Forma-1-es McLarennel, sprintersora is ütős, a legnagyobb név Mark Cavendish, aki már harminc szakaszt nyert a Tour de France-on, de a Giróról is elhozott 15 etapot, a Vuelta a Espanán pedig három szakaszon győzött. Mellette még Sonny Colbrelli, Heinrich, Haussler és Grega Bole is sok sikert ért el mezőnyhajrákban.