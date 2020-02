A négyszeres Tour de France-győztest is tesztelték koronavírusra

Kerülj képbe hírlevelünkkel, amiben a hét legfontosabb, legérdekesebb cikkeit, videóit ajánlják az indexesek. Feliratkozom!

Az Egyesült Arab Emírségekben zajló UAE Tour kerékpárversenyről két koronavírusos megbetegedést jeleztek, emiatt a hátralévő két szakaszt is törölték. A versenyezőket is tesztelték, olasz versenyeket is törölhetnek a pozitív esetek miatt.

Többek között a négyszeres Tour de France-győztes Chris Froome-ot is tesztelték az Emírségekben miután kiderült, hogy az egyik olasz csapat két munkatársa koronavírussal fertőzödött. Miután az eseteket jelentették, a résztvevő csapatokat arra kötelezték, hogy maradjanak a hoteljeikben, amiket az elvégzett tesztek függvényében hagyhatnak el.

A Cyclingnews arról is ír, hogy ezek a pozitív olasz versenyekre is kihatással lehetnek, hiszen a több olaszországi nagy versenyt szervező RCS Sport munkatársai az UAE Touron is dolgoztak. Márciusban rendezik, rendeznék északolasz központtal a Milánó–San Remó klasszikust, a Tirréno–Adriatico többnapost és az egyre nagyobb népszerűséggel bíró Strade Bianche-t is. Ezek most veszélybe kerültek. A RCS vezetője Mauro Vegni korábban arról beszélt, hogy a Milánó–San Remo esetében a kormányzati intézkedéseket fogják követni, hiszen Milánó az egyik legfertőzöttebb területnek számít.

A csonkán maradt UAE Tour győztesének egyébként az ötödik szakasz után élő álló Adam Yatest hirdették ki.