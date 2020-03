Nem rendezzük meg a Giro d'Italia szakaszait 2020 májusában

Bizonytalanná vált a koronavírus-járvány miatt a Giro d'Italia kerékpárverseny idei májusi megrendezése, de az már most biztossá vált, hogy Magyarország nem rendezi meg az első három szakaszt és a Nagy Rajtot idén májusban, derült ki Révész Máriusz kormánybiztos Facebook-posztjából.

Révész azt írta, a súlyos járványügyi helyzet miatt nem lesz lehetőség a magyar szakaszok megrendezésére.

Az elmúlt hetekben többször egyeztettek az olasz féllel, elmondták az RCS-nek is, hogy a magyar emberek biztonságát nem veszélyeztetheti a verseny.

A magyar partnerek egy csütörtöki videókonferencián jelezték, hogy az eredeti időpontban nem rendezhető meg Magyarországon a Giro, de abban egyetértettek, hogy egy későbbi időpontban nálunk legyen a Giro-rajt.

A koronavírus a kerékpársportot is átírja, sorra mondják le a versenyeket, világszerte maradnak el futamok, míg a jelenleg is zajló Párizs–Nizzán korlátozzák a rajt- és célterületen megjelenő szurkolók számát. A járvány egyik gócpontjának számító Olaszországban is patinás versenyeket halasztottak el, az RCS Sport sem tarthatta, tarthatja meg sem a Strade Bianche-t, sem a Tirreno-Adriaticót, sem az első tavaszi nagy klasszikust, a Milánó–San Remót.

A RSC Sport vezetője, Mauro Vegni azt mondta, az olasz kormány és hatóságok rendelkezéseit fogják követni minden esetben. Az olasz sportéletet április 3-áig állították le, Vegni azt nyilatkozta a Tuttobicinek, hogy csak azután dönthetnek a Giróról.

„Természetesen próbáljuk megtartani a Giro d'Italia május 9-ei rajtját Magyarországon, de egy másik dátum is lehetséges" – mondta Vegni korábban. Szerinte az egész évet újra kellene gondolni a sportban, de április 3-ig várniuk kell.

Pár napja, a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség elnöke,David Lappartient nyilatkozta azt, hogy katasztrófa lenne a kerékpársport számára, ha nem tudnák megtartani idén a Girót és a Tour de France-t. Véleménye szerint a Giro elég nagy veszélyben van.

A Giro d'Italiáig ugyan még két hónap lenne hátra, addig a járvány is elcsendesedhet, de a szervezők egy hónapnál tovább nem nagyon lebegtethetik a döntést, hogy lesz vagy nem lesz verseny, mert eurómilliókat bukhatnak. A Giro miatt rengeteg embert és felszerelést kell mozgatni, több száz embernek kell szállodát biztosítani, ezek költségét pedig feleslegesen senki sem vállalja fel szívesen, és a közvetítésekre készülő tévécsatornákat sem hozhatják lehetetlen helyzetbe. A verseny időpontját nem nagyon lehet tologatni, elég feszes a versenynaptár, ami az olimpia miatt eleve szigorúbb az átlagos évekhez képest, vagy a Giro kénytelen lesz felvállalni, hogy más versenyekkel ütközzön, ami a mezőny összetételét is befolyásolhatja. Ha egy-két hetet csúszna a Giro-rajt, akkor azzal a Tour de France-on induló mezőnyt is meghatározhatják. Eleve 27 nap van a két verseny között, ha még szűkebbé válna a különbség, a duplázást gyakorlatilag lehetetlenné tennék. A csapatok is szembe mehetnek ezzel az ötlettel.

A Giróval egyszerre rendezik Magyarországon a Tour de Hongrie-t is. Ez az ötnapos verseny csak akkor lehet veszélyben, ha a magyar kormány májusig fenntartja a veszélyhelyzetet. Szilasi László versenyigazgató elmondta, ha a World Tour-csapatok vissza is lépnének, akkor is meg tudják rendezni a magyar körversenyt, mert a várólistájukon harminc klub van, persze a mezőny kevésbé lenne nívós a világsztárok nélkül.