Hetente bikinire vetkőztették, a bringás szerint ez vezetett a doppingoláshoz

Doppingteszten megbukó sportolók időnként hihetetlen sztorikkal állnak elő, hogy miért került a szervezetükbe önhibájukon kívül tiltott szer. A francia női bringás Marion Sicot egykori csapatfőnöke lelki terrorjára és zaklatására fogja, hogy EPO-t használt, és ezért várna enyhébb büntetést. Van, aki elég álságosnak tartja ezt a védekezést.

A belga Doltcini-Van Eyck csapatban bringázó Marion Sicot tavaly júniusban, a francia bajnokságon bukott le a doppingellenőrzésen. Az országúti kerékpárosok egyik leggyakrabban használt tiltott szerét, a vér jobb oxigénszállító-képességét biztosító EPO-t mutatták ki nála.

Sicot először tagadta, hogy egyáltalán doppingolt volna, még akkor is, amikor a B próbája is pozitív lett. Később azzal állt elő, hogy a nőknél a menstruációs ciklusok miatt megváltozhatnak bizonyos vérértékek, és ezért lehetett ő is pozitív.

A múlt hét végén aztán a L'Equipe-nek adott interjúban új történettel állt elő a beismerés mellett. „Próbáltam a hazugságokkal megvédeni magamat, de egyszer úgyis el kell mondani az igazságot, hogy jobban érezd magad, és jobban aludj, aztán büszkén kelhetsz fel reggel azért, amit tettél."

Sicot azt mondta, undora lett a profi bringázástól, nehezen viselte el a nyomást, nem volt igazán biztos a szerződése csapatánál, és úgy érezte, hogy a sportigazgatója, Marc Bracke is visszaélt hatalmával, rászállt és lelki terror alatt tartotta.

Bracke azt kérte bringásától, hogy minden hétfőn küldjön magáról fényképet, elölről és hátulról is lefotózva, mert meg akar róla győződni, hogy nem túlsúlyos és alkalmas a versenyzésre.Azt mondta, ha nem kap fotót, nem is teszi be versenyző keretbe.

Sicot erről a Stade 2 tévécsatornának üzenetváltásokat is megmutatott, hogy bikinis fotókat kellett mindig küldenie.

A bringás azt látta kiútnak, hogy ha javul a teljesítménye, akkor majd máshogy kezelik a csapaton belül is. Állítása szerint ezért doppingolt. Az EPO-t a neten vette, egy Google-keresés után egy kínai cégtől vásárolt tíz fiolát. Sicot egyénként az EPO-val sem tudott kiugró teljesítményt elérni.

„Megérdemlem a büntetést, de szeretném, ha enyhítenének rajta a sportigazgatómmal való kapcsolatom miatt” – mondta a bringás.

Bracke azt állítja, hogy nem kért külön bikinis fotókat, és hogy a sportágban bevett szokás volt az edzőktől, hogy így ellenőrizzék versenyzőik súlyát. A klub egy közleményben azt írta, hogy nem kezelték máshogy Sicot-t, mint a többieket, ő volt az, aki mindig külön utakon járt. „Hónapokig Marion sírva bizonygatta ártatlanságát a közösségi médiában és a sajtóban. Most pedig hirtelen elismeri, hogy doppingolt. Az ártatlansága egy újabb hazugságba fordult" – írta a klub. A csapat azt is állítja, hogy Sicot sohasem panaszkodott nekik a fotók miatt, ha megtette volna, akkor sosem kértek volna többet. Azt azért elismerte a Doltcini-Van Eyck, hogy hiba volt az edző részéről a fotók elkérése. A klub azzal is vádolta Sicot-t, hogy MeToo-mozgalom mögé bújva, próbálja megúszni a büntetését.

A francia bringás lehet, hogy jó menekülési útnak látja azt, hogy visszaéléssel vádolja egykori csapatvezetőjét, de több jel arra mutat, hogy komoly problémák vannak a klubnál, mert két másik bringás is hivatalos panaszt tett zaklatás miatt. A kanadai Maggie Coles-Lyster arról beszélt, hogy 2017-ben a csapat egyik alkalmazottja zaklatta, míg az amerikai Sara Youmans arról számolt be, hogy Bracke tőle is olyan fotókat kért, amelyeken csak bugyit és melltartót visel. Még biztatta is az edző: „Ne félj, ez egy bizalmi kapcsolat kezdete.”

A panaszok miatt a francia és a nemzetközi szövetség is vizsgálatot indított a Doltcini-Van Eyck ellen, ennek akármi is lesz a kimenetele, Sicot-t nem nagyon lehet felmenteni doppingvádak alól. A legjobb női francia bringás, Pauline Ferrand-Prévot szerint a zaklatási ügyben el kell ítélni Bracke-t, ha bűnös, de a doppingolás miatt Sicot-é a felelősség. „Felmész a netre, hogy EPO-t szerezz, aztán megveszed, megkapod, kitalálod, hogyan injekciózd be magadnak, aztán tagadod – ez nem annyira semleges hozzáállás.”

Ferrand-Prévot arról is beszélt, hogy minden profi sportoló átmegy nehézségeken, de egyik sem lehet ok arra, hogy doppinghoz nyúljanak. Őt pedig külön zavarja, hogy Sicot összekötötte zaklatási ügyét a doppingolással, hogy részvétet ébresszen maga iránt.

A sportban sok példa van arra, hogy mérgező is tud lenni a szoros edző-tanítvány kapcsolat, a siker érdekében mindkét fél hajlamos átlépni a határokat. A bizalom a túlhajszoltságig és a doppingos trükközésekig is elmehetnek, ahogy azt Alberto Salazar futóedzőnél is láthattuk, de Sicot-nak elég nehéz lesz bizonyítania, hogy belehajszolták az EPO-zásba.

(Borítókép: Marion Sicot 2018-ban / Fotó: Luc Claessen / Getty Images)