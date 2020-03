Brutális, 402 kilométeres edzést nyomott le egy magyar bringás

Huszonöt évvel ezelőtt Filutás Árpád 1213 kört megtéve állította fel az 500 kilométeres motorvezetéses bringázás ma is élő világcsúcsát. Világbajnok lehetett volna, ha nem ide születik.

Itt nem tilos, sőt kötelező a kerékpárba épített motor. A magyarok a legkönnyebbek is.

Az országúti kerékpárosok is versenyek nélkül maradtak a koronavírus-járvány miatt, de az edzésekkel azért nem álltak le, sőt, hatalmas távokkal egymásra licitálnak. Valószínűleg most Filutás Viktor az edzéskirály, szombaton 402 kilométerig jutott, írja a Velo.hu.

Filutás Viktor

A profi bringások között Oliver Naesen és Maxim Pirard nyitott egy megszokottnál jóval hosszabb edzéssel, március 18-án 365 kilométert teljesítettek a nagyobb belga városokat érintve. Erre válaszként a belga Laurens De Vreese (Astana) beltéren, görgőn nyomott le 368 kilométert. Pár nappal ezelőtt rajta is túltett az orosz Viktor Manakov, aki egy 12 órás edzés során 400 kilométert tekert. Őt múlta felül Filutás a 402 kilométerrel.

A pályán és országúton is versenyző bringás Budapestet elhagyva az Isaszeg, Nagykáta, Jászberény, Jászfényszaru által határolt pályán körözött. Reggel hatkor, kétfokos hidegben startolt el. Három és fél, négy óra tekerés után levetette a meleg ruháit, és a következő blokknál Valter Attila (ő egy WC-papíros görgőzéssel is próbálkozott) csatlakozott hozzá.

Filutás rizst és lekvárt evett, valamint kávét ivott a pihenőknél, szüksége is volt rá, összesen több mint 10 ezer kalóriát égetett el. A táv első és utolsó harmadát időfutam kerékpárral, a középső részt hagyományos országútival teljesítette.

A mamutedzés adatai

Nyeregben összesen 10 óra 58 percet töltött, a 402 kilométert 36,8 kilométer per órás átlaggal tekerte le. Jóval gyorsabban, mint Manakov a maga adagját. Manapság a leghosszabb profi országúti versenyek is megállnak 270 kilométer körül.Filutás azt mondta, korábban 215 kilométeres lehetett a leghosszabb edzése. A maratoni távok legyűrése családi hagyomány is lehet, édesapja, Filutás Árpád 1992-ben motorvezetéses 500 kilométeren állított fel világrekordot.