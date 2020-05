A francia korlátozások ellenére nem változtatták meg a Tour de France dátumát

A koronavírus a sportolási lehetőségeket is beszűkítette, de még karanténba vonulva is sok mindent kipróbálhatunk, és bringán vagy gyalog az embereket is elkerülhetjük. A virtuális térben is összejöhet a közösségi élmény, vagy a vad versenyzés profikkal.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) kiadta legfrissebb versenynaptárát, amit a koronavírus-járvány miatt kellett újra módosítania egy kicsit. A Tour de France időpontján a francia korlátozások ellenére sem változtattak. Az október 3-án rajtoló Giro d'Italia ütközik a Vuelta a Espanával és egynapos klasszikusokkal is.

Az UCI április 15-én adta ki az előző versenynaptárát, amiben a Tour de France elhalasztását is bejelentette. A világ legnépszerűbb bringaversenye június 29-éről augusztus 29-ére csúszott, de csak ezután jelentette be a francia kormány, hogy szeptemberig nem engedélyezi az ötezer főnél nagyobb tömegrendezvényeket és sportversenyeket. A Tourt szervező ASO ennek ellenére nem jelentett be új időpontot, külön elbírálásban bíznak, vagy az első szakaszokat megpróbálják nézők nélkül megrendezni.

Korábban csak annyit lehetett tudni, hogy a két másik háromhetes körverseny októberben rajtol, de most már időpontot is kaptak. Az olasz Giro d'Italia október 3. és 25. között lesz, míg a 18 szakaszosra kurtított Vuelta a Espana részben átfedésben lesz vele, október 18. és november 8. között rendezik meg. A Giro több egynapos klasszikus is rontja a helyzetét, a Párizs–Roubaix-t és a Flandriai kört is vele egy időben tartják majd meg. Arról egyelőre nincs információ, hogy a Giro megtartja-e a 2020-ra tervezett útvonalát. Ha minden marad az eredeti tervek szerint, akkor Budapest lesz a rajt.

Az első nagy egynapost Olaszországban rendezik meg, augusztus elsején a Strade Bianche nyithatja a szezont, majd egy héttel később jön Milánó–San Remo. Az elit csapatok egyszerre akár három versenyen is megoszthatják az erőiket, de annyi segítséget kapnak, hogy csak Európára korlátozódnak a futamok, ez egészségvédelmi szempontból is fontos döntés. Az UCI azt is közölte, hogy az egynaposokon valószínűleg redukálják az egy klubon belül indulók létszámát, hogy az összlétszámot megtartva több csapat kapjon lehetőséget.

Egyelőre bizonytalan az országúti világbajnokság sorsa. Elvileg Svájc rendezte volna meg, szeptember 20-27-én, de mivel jelenleg ott maximum ezerfős lehet egy rendezvény, kihátrálhatnak a szervezők.

(via Cyclingnews)