Két őszi időpont közül választhat a Tour de Hongrie

A koronavírus miatt Európa-szerte halasztják az ikonikus versenyeket. A Magyarországról startoló Giro d'Italia új időpontja is erősen kérdéses, és a hazai körverseny is rosszabb pozícióba került. Ha újraindul az élet, euforikus hangulatot varázsolhatnak a nézők.

Az új versenynaptárból az is kiderült, hogy október 3-án rajtol a Giro d'Italia, de összeér a Vueltával.

A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) nyilvánosságra hozta a koronavírus-járvány miatt átszabott 2020-as versenynaptárát. A három nagy országúti kerékpáros-körverseny, a Tour de France, a Giro d'Italia és a Vuelta a Espana új időpontja befolyásolja a magyar körverseny, a Tour de Hongrie megrendezését is.

A Tour de Hongrie szervezői azt a tájékoztatást kapták az UCI-tól, hogy két őszi időpont közül választhatnak. Eisenkrammer Károly főszervező szerint mindkét időpont kedvező, de azt még nem árulta el, hogy melyek azok pontosan. Még egyeztetnek a döntéshozókkal, a partnervárosokkal és a szponzorokkal a döntés előtt. A magyar versenyt május 13. és május 17. között rendezték volna eredetileg, de a járvány miatt elhalasztották.

"A Tour de Hongrie úgy indult ennek az esztendőnek, hogy történelmi lehetőséget kapott a szintlépésre, a világ legjobb csapatai neveztek be a versenyünkre, minden idők legerősebb Magyar Körversenyét rendezhettük volna meg az idén májusban. A koronavírus-járvány mindent átírt, de láthatóan az UCI-nál is értékelik az erőfeszítéseinket, számunkra ennek elismerése ez a gesztus. Amely a kényszer szülte körülmények ellenére is jó lehetőséghez juttathatja a magyar kerékpársportot", nyilatkozta Eisenkrammer.

A koronavírus-járvány miatt augusztus 1-ig nem rendeznek WorldTour-versenyeket. A szezon a Strade Bianche olasz egynapos versennyel indul újra, majd november 8-án a Vueltával zárul. Ez alatt összesen huszonöt eseményt rendeznek meg, köztük tizenhét egynapos versenyt. A tervezettnél két hónappal később, augusztus 29-én rajtol el a világ legnépszerűbb kerékpárversenye, a Tour de France. A májusról októberre halasztott háromhetes Giro d'Italia pedig október 3-án indul, de már nem Budapesten lesz a rajt.