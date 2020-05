A horrorbukásból visszatért, de összetörték a Tour-legenda álmait

Chris Froome és a Team Ineos (korábban Team Sky) csapata neve összeforrt, ugyanis arra lehetett számítani, hogy az elmúlt évtized legjobb országúti kerékpárosa, négyszeres Tour de France-győztes néhány év múlva ott fejezi be a karrierjét. A múlt héten viszont olyan hírek szivárogtak ki, hogy Froome még az idei Tour előtt elhagyhatja csapatát. Az ok egyszerű, az Ineosnál minden eredménye ellenére már nem tekintenek rá falkavezérként, és ezzel a győzelmi esélyei is lecsökkentnek.

A Team Ineos az országúti kerékpársport kirakatcsapata, amennyien rajonganak érte, annyian utálják is.

A brit klub 2012 óta nyomasztó fölényben van a háromhetes körversenyeken, főleg a Tourokon, nagyjából mindig az a kérdés, hogy ki lesz mögöttük a második. 2012 óta hét Tour de France-t nyertek, És többször a második helyet is a bringásaik hozták el.

Bradley Wiggins után Froome szerzett négy győzelmet, majd Geraint Thomas (2018) és Egan Bernal (2019) szerezte meg a sárga trikót a Tour de France-on. Az Ineos olyan dominanciát alakított ki a mezőnyben, amilyet Lance Armstrong csapatai tudtak, mindent kontroll alatt tartanak, és mindig náluk marad az utolsó töltény a párharcokban.

Hogyan veszítette el vezéri szerepét a világ legjobb bringása?

Már a Tour de France előtt leléphet Chris Froome a sikercsapattól?

Ki nyerhet a váltással leginkább?

Az Ineos előnye egyfelől rengeteg pénzén alapul, mert a World Tour-csapatok közül neki van a legnagyobb költségvetése, évente körülbelül 40 millió euró, míg több riválisa ennek feléből, negyedéből gazdálkodik. A pénze miatt elég erős az átigazolási piacon, és sokat fordítanak szöszölősen profi kutatásokra és fejlesztésekre is, amihez a legjobb szakembereket szerzik meg. A csapatvezető Dave Brailsford előszeretettel hivatkozik a járulékos előnyökre, filozófiája szerint mindenhol lehet nyerni egy kis időt vagy wattot, legyen az egy aerodinamikai megoldás a bringán vagy a ruházaton, vagy a táplálkozás és a pihenés aprólékos megtervezése. A csapatnak volt néhány doppinggyanús ügye, Wiggins és Froome is kapott olyan gyógyszereket, amelyek a szürkezónába tartoznak, de a bringások tehetségéhez és felkészültségéhez nem férhet kétség, a sikerek leginkább mégis rajtuk múlnak.

Wiggins visszavonulása után Froome lett az első számú bringás a Skynál, és évekig nem is lehetett megkérdőjelezni, hogy ő a legjobb, de egyre erősebb lett a belső rivalizálás.

Brailsford olyan csapatot épített, amelynek nyilvánvaló a dominanciája, és nála a segítő szerepbe kényszerített bringások is olyan minőséget képviselnek, hogy akár nyerhetnének is, ha szabad kezet kapnának.

Az Ineosnál most négy potenciális Grand Tour-győztes is teker: Froome, Bernal, Thomas és a tavaly Giro d'Italia-győztes Richard Carapaz, akit győzelme után szerzett meg a Movistartól Brailsford. Focis hasonlattal élve, ez nagyjából olyan helyzet, mintha együtt akarnánk játszatni Cristiano Ronaldót, Neymart és Lionel Messit, de Zlatan Ibrahimovic is állandóan felugrál a kispadról, hogy most már be akar szállni. Ezek a bringások nem ekkora egók, mindannyian megmutatták már, hogy képesek alárendelni magukat a másik sikerének, de az egyéni ambícióik azért fűtik őket.

Nézzük először is Froome-ot. A brit bringás nemrég azt nyilatkozta, hogy úgy szeretne visszavonulni, hogy mindenki másnál több Tour de France-t nyert. Ehhez még legalább két győzelemre van szüksége, és az idő nem feltétlenül neki dolgozik, hiszen már 35 éves. Egy kisebb csapatnál már csak tiszteletből is járhatna neki, hogy az idei Touron hajthasson az ötödik győzelméért, és ezzel rekordot állítson be, de az Ineosnál most nem benne bíznak leginkább. Ami egyrészt érhető is. Froome tavaly júniusban hatalmasat bukott, olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy még az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán újra versenyezhet-e. Kisebb csoda, hogy a bringás gyorsan felépült, és már újra teljes értékű edzésmunkát tud végezni. Az pedig csak még magabiztosabbá tette, hogy a Tourt két hónappal elhalasztották eredeti időpontjához képest, így neki is több ideje van arra, hogy elérje korábbi szintjét. Ő már úgy érzi, hogy esélyes is a győzelemre.

Csak éppen ugyanezt gondolják magukról csapattársai is. A címvédő Egan Bernal még csak 23 éves, rengeteg ideje van még újabb sárga trikók begyűjtésére, de egy interjújában azt mondta, bár megérti, hogy egy brit csapatról van szól, és hogy mennyire fontos lenne Froome-nak az ötödik győzelem, vagy Thomasnak a tavalyi második hely után újra nyerni, de egyikükért sem hajlandó feláldozni magát, ha győzelmi esélye van. Thomas is azt nyilatkozta, hogy még éhes egy Tour-győzelemre.

Volt már példa rá, hogy egy csapat három kapitánnyal vágott neki egy Tournak, de a gyakorlat azt mutatja, hogy ha nem jelölik ki előre határozottan a hierarchiát, abból csak káosz lesz, rengeteg erő megy el feleslegesen, és még a győzelemnek is lőhetnek. Bernal azt mondta, hogy a Tour korai szakaszain dőlhet el, hogy hármójuk közül ki a legerősebb, de hogy Froome átigazolása felmerült, azt mutatja, hogy a csapatvezetés kevéssé bízik a négyszeres győztesben, vagy nem igyekezett tisztázni az erőviszonyokat.

Froome-nak év végén jár le a szerződése az Ineosszal, emiatt eleve több csapattal kezdett el tárgyalni, de ahogy a vezéri pozíciója megrendült, úgy jött képbe a szezon közbeni váltás, ami a kerékpársportban elég ritka, ilyen nagy név esetén pedig példa nélküli. A nemzetközi szövetség szabályai szerint erre augusztus első két hetében van lehetőség.

„Nem áll szándékomban a közeljövőben visszavonulni, ha más nem, a bukás megújította a motivációmat és a hajtóerőmet. Keményebben dolgoztam, mint valaha, hogy visszakerüljek oda, ahol voltam. Nem hagyom, hogy ez hiábavaló legyen"

– nyilatkozta Froome a Cyclingnewsnak.

Arról egyelőre nem tudni, hogy melyik csapatokkal tárgyalt Froome, de túlságosan sok nem jöhet szóba. A koronavírus-járvány a kerékpársportot is megrogyasztotta, Froome pedig az egyik legnagyobb fizetési igényű biciklista, a zsebébe kell annak nyúlni, aki őt akarja.

A World Tour-szintre idén lépő Israel Start-Up Nationél meg is lehet ez a pénz, a tulajdonos Sylvan Adams kész is áldozni Froome-ra, akinek egyébként nagy rajongója is. Adams volt az, aki részben kifizette a brit rajtpénzét az Izraelból induló 2018-as Giro d'Italiára. A Bahrain McLaren is kézenfekvő választás lehet Froome részéről, hiszen ott újra együtt dolgozhatna Rod Ellingworthszel, aki még a Skynál volt szakmai igazgatója, és csatlakozhatna Wout Poelshoz, aki az egyik leghasznosabb segítője volt Tour-győzelmeinél.

A dél-afrikai bejegyzésű NTT Pro Cycling is megpróbálhatja megszerezni Froome-ot, illik is a brandjükbe, hiszen a bringás sok szállal kötődik Afrikához. Kenyai születésű, és sokat készül Dél-Afrikában, a nagy taktikusnak számító csapatvezető, Bjarne Riis is éghet a vágytól, hogy újra a sárga trikóért versenyezhessen.

Az Ineos nagy ellenfele, a Movistar is jó választás lehet. A spanyol klub tavaly három nagymenőjét, Carapazt, Nairo Quintanát és Mikel Landát is elvesztette, és nem igazán tudták pótolni őket. Froome simán lehet annak a csapatnak a vezére, amelyben olyan bringások vannak, akik a hegyi szakaszokon nagy hasznára lehetnek.

A Team Ineos egyelőre nem kommentálta az átigazolási ügyet, könnyen lehet, hogy még megpróbálják maradásra bírni Froome-ot. Brailsford és a bringás kapcsolata ezt diktálná, eddig mindig kiálltak mellette. A tavalyi bukása után is támogatták, és amikor szalbutamol használata miatt el akarták venni Vuelta a Espana-győzelmét, akkor is megvédték Froome-ot, aki köré amúgy is felépítették a csapatot. Persze lehet, hogy Brailsford sokkal pragmatikusabb, és a múlt helyett már a jövőt építi Bernallal, aki még vagy tíz évig ott lehet a topon. Benne most jobban bízik, mint az utoljára háromhetest két éve teljesítő Froome-ban, és azzal kevesebb konfliktus jár házon belül, ha csak úgy elengedi négyszeres bajnokát.

Az biztos, hogy Froome csak gyengébb klubhoz igazolhat, győzelmi esélyei jelentősen lecsökkennek, de sok kerékpárrajongó élvezné, amint éppen korábbi, megtörhetetlen csapata ellen hajtana, még izgalmasabbá téve a Tour de France-t.

(Borítókép: Chris Froome a Team Ineos versenyzőjeként az Egyesült Arab Emírségek versenyén 2020. február 24-én. Fotó: Giuseppe Cacace / AFP)