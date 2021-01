Edzés közben elütötte egy autó a Giro-dobogós holland biciklist

A német World Tour-csapat szombaton számolt be a balesetről, amelyben hét bringás volt érintett, a Sunwebtől szerződtetett Kelderman mellett Rüdiger Seliget és Andreas Schillingert is kórházba szállították. Előbbi kettő agyrázkódást szenvedett, utóbbinál a kommüniké kiadásakor még nem fejeződtek be a vizsgálatok.

A BORA Olaszországban edzőtáborozik, szombaton ez a hétfős csoport egy külön félórás edzést tartott, amikor a baleset történt.

(MTI/Index)