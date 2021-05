Először avattak a ausztrál győztest a Tour de Hongrie-n

A fővárosba négy év után visszatérő magyar körverseny a Hősök terétől indult és ott is ért véget 12 kör megtétele után. Másfél órával az indulás előtt még csepergett az eső, ám a rajtra kisütött a nap, 15 fokban kezdte meg a távot a 120 versenyben lévő bringás.

A magyar válogatott célja a szökésbe kerülés és Karl Ádám segítése volt a szakasz végi sprintben Dér Zsolt szövetségi kapitány elmondása alapján. Karl az MTI-nek elmondta, motiválja a hazai pálya, mivel számos ismerőse áll és drukkol neki az utak mentén. Érezte magában az erőt a jó teljesítményhez, a néhol nedves aszfalttól nem tartott, mivel a bátrabb versenyzők közé sorolja magát, ugyanakkor alacsonyabb guminyomással készült a szakaszra.

A négy éve az összetettben második Peák Barnabás (BikeExchange) kiemelte: jó érzés, hogy ismét a fővárosban zárul a viadal. Elégedett volt szombati teljesítményével, amikor a Kékestetőre menet hosszan segítette a szakaszgyőzelmével élre álló Damien Howsont, ezúttal pedig Kaden Groves sprintfelvezetése volt a szerepe.

Az 52 km/h-s első kör végén Fetter Erik indított szökést, a négyfős csoport pedig 1:20 percre tekert el a mezőnytől, mögöttük – fél perccel a karaván előtt – haladt egy ugyancsak négyfős boly, benne a magyar bajnok Filutás Viktorral és a válogatott Hrenkó Norberttel. Így az út mentén álló rengeteg szurkoló három magyar szökevénynek szoríthatott.

Az utolsó ötven kilométerre fordulva elkezdett fogyni a különbség, a hátsó csoportot a táv felénél be is fogta a mezőny, Fetteréket pedig a záró 11 kilométerre fordulva érték utol. Bár az utolsó tíz kilométeren is volt szóló támadás, az elsőségről a várakozásoknak megfelelően mezőnyhajrá döntött, ebben a belga Edward Theuns bizonyult a leggyorsabbnak.

Az összetett élcsoportja nem változott, a BikeExchange 28 esztendős kerékpárosa, Howson az immár 42. kiírásánál járó verseny első ausztrál végső győztese.

A szakasz legjobb magyarja a 20. pozícióban beérő válogatott Karl Ádám lett, míg Pelikán János végzett az összetettben a legjobb magyar bringásként 23. helyével, így megtartotta a fehér trikót.

A sprinterek pontversenyében első, és így zöld trikós a német Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) lett, a hegyi pontverseny győzteseként a piros trikót a lengyel Maciej Paterski (Voster ATS) viheti haza.

Eredmények:

5. (utolsó) szakasz, Budapest-Budapest, 92 km:

1. Edward Theuns (belga, Trek-Segafredo) 1:55:46 óra

2. Olav Kooij (holland, Jumbo-Visma) azonos idővel

3. Timothy Dupont (belga, Bingoal Pauwels Sauces WB) a. i.

...20. Karl Ádám (magyar válogatott) a. i.

...45. Damien Howson (ausztrál, BikeExchange) a. i.

...76. Pelikán János (Androni Giocattoli-Sidermec) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Howson (ausztrál, BikeExchange) 18:07:10 óra

2. Ben Hermans (belga, Israel Start-Up Nation) 16 másodperc hátrány

3. Antonio Tiberi (olasz, Trek-Segafredo) 24 mp h.

...23. Pelikán 1:32 perc hátrány

A Tour de Hongrie győztesei a 2015-ös újraindítás óta:

2015: Tom Thill (luxemburgi)

2016: Mihkel Räim (észt)

2017: Daniel Jaramillo (kolumbiai)

2018: Manuel Belletti (olasz)

2019: Krists Neilands (lett)

2020: Valter Attila

2021: Damien Howson (ausztrál)

(Borítókép: Komka Péter / MTI)

