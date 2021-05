Valter Attila kicsúszott a top tízből a Girón

A Perugia és Montalcino közötti, 35 kilométernyi murvás részt is tartalmazó 162 kilométer végén két harmadik kategóriás emelkedő és összesen 2300 méternyi szintkülönbség várt szerdán a kerékpárosokra.

Tizenegy fős szökevénycsoport tekert el a mezőnytől, a rózsaszín trikós Egan Bernal csapata, az Ineos Grenadiers pedig nem erőltette az üldözést, így az élboly 14 perc fölötti előnyt dolgozott ki – olvasható az MTI tudósításában.

A fákat helyenként rózsaszín szalaggal tekerték be az út mentén, az első fehér murvás szakaszon pedig az Ineos Grenadiers megnövelte a tempót, a mezőny szétszakadt. Dina Márton (EOLO–Kometa) le is maradt az esélyesek csoportjától, az összetettben ötödik Valter Attila viszont tartotta a tempót az élmenőkkel. Sőt a Groupama-FDJ jó erőben lévő, huszonkét esztendős magyar hegyimenője – akit az út szélén magyar zászló, az aszfalton olasz nyelvű felirat biztatott – az egyik kisebb emelkedőn még a sort is meghúzta.

Az utolsó előtti murvás részen az előtte már többször megúszó Remco Evenepoel (Deceuninck–Quick-Step) szakadt le, a belga megrogyását kihasználandó rövid ideig Bernal is vitte a tempót. A kolumbiai a hajrában is rendkívül erős volt, megtámadta az esélyesek csoportját, és minden közvetlen riválisának adott időkülönbséget.

Az utolsó murvás szektorban Valter lemaradt az esélyesek magas tempót diktáló, 15 fős csoportjától, és három perccel Bernal mögött, a 30. helyen ért célba, összetettben pedig a 13. helyre csúszott vissza. Valter korábban három napon át viselte a kerékpársport egyik legértékesebb mezét, a Maglia Rosát.

A szakaszt a nap szökéséből Mauro Schmid nyerte meg, a huszonegy esztendős svájci élete első Grand Tourján szerepel.

Dina közel 19 perc hátránnyal a 75. helyen ért célba.

Giro d'Italia

11. szakasz, Perugia–Montalcino, 162 km:

1. Mauro Schmid (svájci, Qhubeka Assos) 4:01:55 óra

2. Alessandro Covi (olasz, UAE) 1 másodperc hátrány

3. Harm Vanhoucke (belga, Lotto Soudal) 26 mp h.

...11. Egan Bernal (kolumbiai, Ineos Grenadiers) 3:09 perc hátrány

...13. Alekszandr Vlaszov (orosz, Asztana-Premier Tech) 3:32 p h.

14. Damiano Caruso (olasz, Bahrain Victorious) 3:35 p h.

...26. Remco Evenepoel (belga, Deceuninck–Quick-Step) 5:17 p h.

...30. Valter Attila (Groupama–FDJ) 6:16 p h.

...75. Dina Márton (EOLO – Kometa) 18:59 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Bernal 42:35:21 óra

2. Vlaszov 45 másodperc hátrány

3. Caruso 1:12 perc hátrány

...13. Valter 3:51 p h.

...116. Dina 1:35:00 óra hátrány

Csütörtökön a Siena és Bagno di Romagna közötti 212 kilométer megtétele vár a mezőnyre, amely 3479,9 kilométert teker, amíg jövő vasárnap célba ér Milánóban.

