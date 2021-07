A címvédő Pogacar átvette a sárga trikót a Touron

A címvédő szlovén Tadej Pogacar erődemonstrációt tartva átvette a sárga trikót a Tour de France országúti kerékpáros körverseny nyolcadik, szombati szakaszán, melyet a belga Dylan Teuns nyert meg szökésből – olvasható az MTI összefoglalójában.

Az Oyonnax és Le Grand-Bornand közötti 150,8 kilométeres szakasz volt az első hegyi etap az idei francia körversenyen, öt kategorizált emelkedő – közte három első kategóriás – megmászása várt a kerékpárosokra. Szökés csak nehezen, a táv harmada után alakult ki az esős, hideg időben, végül egy több mint húszfős boly tudott meglépni a mezőnytől.

Az előzetesen az összetett esélyesek közé sorolt, korábban bukó Geraint Thomas már az első, kategorizálatlan hegyen gondokkal küzdött, majd a pénteken is hátránnyal érkező tavalyi második szlovén Primoz Roglic is leszakadt. A sárga trikós holland Mathieu van der Poel 33 kilométerrel a cél előtt maradt le az esélyesek csoportjáról. Harminc kilométer volt hátra, amikor Pogacar ritmust váltott, egyedül Richard Carapaz tudta tartani a lépést a címvédővel, de ő sem sokáig, mert a szlovén kiválóság a következő támadásával a Giro d'Italián 2019-ben győztes ecuadori bringást is maga mögött hagyta.

Pogacar teljesen más tempóban tekert, mint bárki más, közvetlen riválisai már az utolsó előtti kaptató, a Col de Romme tetejére percekkel utána értek fel, a szlovén bajnok közben a több mint ötperces különbséget ledolgozva sorra utolérte a szökevényeket, az utolsó hegytetőre egyedül a belga Dylan Teuns maradt előtte. A lejtmenetben Pogacar nem kockáztatott a csúszós, nedves aszfalton, így a korábbi szökésből ketten is utolérték, Teuns pedig megnyerte a szakaszt, és 2019 után másodszor ünnepelhetett a Tour de France-on.

Pogacar rendkívül magabiztos előnnyel átvette a sárga trikót Mathieu van der Poeltól. A hétfői szünnap előtt vasárnap a Cluses és Tignes közötti 144,9 kilométeres távval és hegyi befutóval folytatódik a 108. Tour de France. A mezőny összesen 3414 kilométert tesz meg, amíg a párizsi Champs-Élysées-n célba ér július 18-án.

TOUR DE FRANCE

8. szakasz, Oyonnax - Le Grand-Bornand, 150,8 km:

1. Dylan Teuns (belga, Bahrain-Victorious) 3:54:41 óra

2. Ion Izagirre (spanyol, Asztana-Premier Tech) 44 másodperc hátrány

3. Michael Woods (kanadai, Israel Start-Up Nation) 47 mp h.

4. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 49 mp h.

...11. Alekszej Lucenko (kazah, Asztana-Premier Tech) 4:09 perc hátrány

...13. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) azonos idővel

...21. Wout van Aert (belga, Jumbo-Visma) 5:45 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Pogacar 29:38:25 óra

2. Van Aert 1:48 perc hátrány

3. Lucenko 4:38 p h.

...6. Carapaz 5:01 p h.

(Borítókép: Chris Graythen / Getty Images Hungary)