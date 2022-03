Dina Márton és Fetter Erik csapata is indul a Tour de Hongrie-n

A Dina Mártont és Fetter Eriket is soraiban tudó, olasz bejegyzésű, spanyol központú EOLO-Kometa is indul az idei magyar kerékpáros körversenyen, a Tour de Hongrie-n

A szervezők pénteki közleménye szerint a 2021 óta a ProTeamek közé sorolt EOLO-Kometa 21 bringással vágott neki az idei szezonnak és kiemelték, hogy a két magyar előtt adott a lehetőség, hogy a május 6-án Magyarországról rajtoló Giro d'Italián induljanak. Az olasz háromhetes körverseny első három szakaszát rendezik Magyarországon.

Emlékeztettek: az együttest a hétszeres Grand Tour-győztes Alberto Contador és a kétszeres Giro d'Italia-győztes Ivan Basso alapította 2018-ban, s az akkor még Polartec-Kometa néven működő csapat már az első szezonjában részt vett a Tour de Hongrie-n.

A gárdában 2019-ben már Dina is rajthoz állt – a Kékestetőn, illetve az összetett versenyben is második lett –, míg Fetter 2020-ban csatlakozott a csapathoz. A 2020-as magyar körverseny nem a terveik szerint alakult: Fetter egy baleset miatt nem lehetett ott a rajtnál, Dinának pedig nem sikerült a királyetap. A csapatversenyben azonban így is az ötödik helyezést érdemelte ki a gárda.

A 43. Tour de Hongrie-ra május 11. és 15. között kerül sor, várhatóan 24 csapat részvételével.

Az útvonal:

május 11., szerda, 1. szakasz: Csákvár-Székesfehérvár 197,5 km

május 12., csütörtök, 2. szakasz: Karcag-Hajdúszoboszló, 191,9 km

május 13., péntek, 3. szakasz: Sárospatak-Nyíregyháza, 154,3 km

május 14., szombat, 4. szakasz: Kazincbarcika-Kazincbarcika, 177,4 km

május 15., vasárnap, 5. szakasz: Miskolc - Gyöngyös-Kékestető, 183,7 km

A 2022-es Tour de Hongrie eddig bejelentett csapatai:

Ineos Grenadiers (brit, WorldTeam)

Quick-Step Alpha Vinyl (belga, WorldTeam)

Movistar (spanyol, WorldTeam)

Israel-Premier Tech (izraeli, WorldTeam)

Jumbo-Visma (holland, WorldTeam)

Lotto Soudal (belga, WorldTeam)

Trek-Segafredo (amerikai, WorldTeam)

Bahrain-Victorious (bahreini, WorldTeam)

BikeExchange Jayco (ausztrál, WorldTeam)

BORA-hansgrohe (német, WorldTeam)

DSM (holland, WorldTeam)

Astana Qazaqstan (kazah, WorldTeam)

Alpecin-Fenix (belga, ProTeam)

Caja Rural-Seguros RGA (spanyol, ProTeam)

Drone Hopper-Androni Giocattoli (olasz, ProTeam)

EOLO-Kometa (spanyol, ProTeam)

Uno-X (norvég, ProTeam)

Novo Nordisk (amerikai, ProTeam)

(MTI)