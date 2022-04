Van der Poel másodszor is megnyerte a flandriai körversenyt

Hideg, de tiszta időben vágtak neki a versenyzők Antwerpenből a 272,5 kilométeres távnak, amely hét kockaköves részt és 18 kisebb emelkedőt tartalmazott. A környékre jellemző rövid, de meredek emelkedők közül többet két napja még hó borított.

A nagy esélyesek között számon tartott belga Wout van Aert koronavírus-fertőzés miatt nem vállalhatta a részvételt.

A magas tempójú első órában egy kisebb bukás történt, Tadej Pogacar a földre is került. A folytatásban is többen estek, mígnem 55 kilométerrel a cél előtt a kétszeres Tour de France-győztes szlovén megrántotta az esélyesek sorát, és utolérték a nap szökéséből még elöl maradt bringásokat. A mezőny több sorra szakadt, elöl öten maradtak, ezt a bolyt is szétrostálta Pogacar tempója az utolsó előtti emelkedőn. Egyedül a 2020-as győztes Mathieu van der Poel maradt a szlovénnel a záró emelkedőn. A hajrát csöpörgő esőben a tavaly második holland kezdte meg az élről, miközben hátulról utolérte őket a francia Valentin Madouas és a holland Dylan van Baarle duója.

A télen komoly hátfájdalmak miatt kényszerpihenőt tartó Van der Poel volt vitathatatlanul a legerősebb, így a szerdai Dwars door Vlaanderen után ezúttal is legyőzhetetlennek bizonyult. Az első flandriai körversenyén szerepelt Pogacar viszont kissé beszorult a kordon mellé, Van Baarle és Madouas is megelőzte, így lemaradt a dobogóról.

Eredmény, flandriai körverseny, Antwerpen-Oudenaarde, 272,5 km:

1. Mathieu van der Poel (holland, Alpecin-Fenix) 6:18:30 óra

2. Dylan van Baarle (holland, Ineos Grenadiers) azonos idővel

3. Valentin Madouas (francia, Groupama-FDJ) a. i.

(MTI)