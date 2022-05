Volt, akinek fizettek, hogy ne induljon a Girón

Most már tényleg csak néhány óra választja el a Giro d'Italia mezőnyét, hogy elrajtoljon a Hősök teréről, és 21 szakaszon, 3410 kilométeren keresztül megmérettesse magát. Múltidézés, esélyesek, szakértői megszólaló. Hangolódjon az olasz körversenyre az Indexszel.

A rózsaszín mágia

A Giro d'Italia az egyik legtradicionálisabb kerékpáros körverseny. Az első viadalt 1909-ben rendezték meg, a mostani a 105. lesz. A Giro egyike a három nagy Grand Tour-versenynek, a Tour de France után pedig a második helyen rangsorolják a szakértők.

Eleinte a legendás olasz sportnapilap, a La Gazzetta dello Sport volt a szervező. Az újságot azóta is rózsaszín papírra nyomtatják, a versenyben az összetett élén álló kerékpáros viselheti a rózsaszín trikót, a Maglia Rosát, amelyet most már mi, magyarok is jól ismerhetünk, hiszen tavaly Valter Attila három szakaszon át tündökölhetett a dresszben.

A Giro eleinte az olaszok „házi versenye” volt, aztán amikor egyre népszerűbb lett az esemény, úgy kezdett növekedni a külföldi bringások száma.

Mivel a Gazzetta székhelye Milánó, ezért sok-sok évtizedig a verseny innen indult, és itt is ért véget. 1911-ben azonban – Itália egyesítésének 50. évfordulóján – Róma volt a kezdő- és célállomás is egyben. A Giro „elnemzetköziesedése” az 1960-as években kezdődött, 1965-ben rendezték meg először külföldön a rajtot, akkor éppen San Marinóban. Egy évvel később Monte-Carlóban indult a viadal, a Nagy Rajtnak azóta pedig már többek között Athén, Nizza, Amszterdam és Jeruzsálem is otthont adott. Most 14. alkalommal nem Olaszországban lesz a Grande Partenza.

Volt, akinek fizettek, hogy ne induljon el a versenyen

A Giróhoz rengeteg érdekes történet köthető, ebből néhányat személyesen is „átélhetünk” a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában a múlt héten megnyitott kiállításon. Ott van például Fiorenzo Magni története. Háromszor is megnyerte az olasz körversenyt, 1956-ban pedig egy bukásban eltörte a kulcscsontját. A versenyt nem adta fel, bekötötték a karját, de mivel hegymenetben nem tudta elég erősen húzni a kormányt, a szerelője egy gumibelsőt kötött rá, Magni a végét a fogai közé kapta, és azzal húzva tudott rásegíteni a kormányzásra. Ikonikus fotók készültek az esetről.

Gino Bartali a második világháborúban (1940-ben még megrendezték a Girót, után már csak 1946-ban) a kerékpárja nyeregcsövében rejtve csempészett zsidók számára iratokat az umbriai Assisiból a toszkán Firenzébe.

Az egyik legérdekesebb sztori talán Alfredo Binda nevéhez kapcsolódik. Közel száz évvel ezelőtt, 1925-ben, 1927-ben, 1928-ban és 1929-ben megnyerte a Girót, korának meghatározó kerékpárosa és egyénisége volt. A Gazzettánál attól tartottak, hogy a dominanciája miatt érdektelenné válhat a Giro, és üzletileg is bukhatnak azon, ha Binda 1930-ban is elindul, mert hát nyilván ő nyert volna. Így született meg az ötlet, hogy a szervezők inkább felajánlották neki a győzelemért járó díjat, 22 500 lírát. Binda elfogadta az összeget, és abban az évben inkább a Tour de France-on indult.

Az első Girón egyébként nagyjából 30 ezer ember várakozott Milánóban a célnál, tehát már akkoriban hatalmas népszerűségnek örvendett az olasz kör. A győztes Luigi Ganna a pénzjutalomból 1912-ben saját kerékpárgyárat alapított.

A huszadik század első felében a Giro egyet jelentett az olasz identitás megőrzésével: az olasz versenyzők segítették egymást, és mindent alárendeltek annak, hogy olasz győztese legyen a versenynek, függetlenül attól, hogy ki honnan származott Olaszországon belül.

Fausto Coppi a második világháborúban hadifogságba esett, utána kellett ismét felépítenie magát, de sikerrel vette az akadályokat, és 1947-ben megnyerte a Girót. Az olasz hegemóniát a svájci Hugo Koblet szakította meg, aki 1950-ben felült a trónra.

A Giro d'Italiának három csúcstartója van: a már említett Binda és Coppi mellett a legendás belga kerékpáros, Eddy Merckx tudott öt alkalommal nyerni az összetettben. Merckx az a versenyző, aki az olasz kör történetében legtöbbször, összesen 78 szakaszon viselhette a rózsaszín trikót.

Három a magyar igazság

Végre itthon! Magyarország az eredeti tervek szerint 2020-ban adott volna otthont a Nagy Rajtnak, ám a koronavírus-járvány miatt erre nem kerülhetett sor. Talán nem is baj, hogy az esemény két évet csúszott, hiszen azóta még népszerűbb lett a kerékpározás hazánkban. Az idei mottó: három magyar szakasz, három magyar versenyző, no meg plusz egy ráadás!

Országimázs szempontjából óriási jelentősége van annak, hogy hazánkból indul a verseny, ugyanis az egész Girót nagyjából 800 millió ember követi több-kevesebb ideig a televízióban.

Amikor egy város vagy ország nemzetközi sporteseménynek ad otthont, az több szempontból is építi az országmárkát. Egyrészt bizonyítja, hogy képesek vagyunk egy ilyen nagy rendezvény megszervezésére – és ha egymás után sok ilyen eseményt rendezünk, sokféle sportágból, az szépen lassan építi azt az imázst, hogy a Magyarország számára ez fontos, és hogy kompetensek vagyunk ezek lebonyolításában. Ez pedig újabb és újabb ilyen versenyeket jelenthet

– fogalmazott az Indexnek Papp-Váry Árpád, a Budapesti Metropolitan Egyetem dékánja, az Országmárkázás című könyv szerzője.

Másrészt az eseményt televízión vagy éppen a laptopjuk, netán a mobiltelefonjuk képernyőjén követők megismerhetik a rendező helyszínt. A biciklis versenyek különösen alkalmasak arra, hogy ilyenkor sokféle módon lehessen megmutatni az országot, a gyönyörű légi felvételektől kezdve a kiemelt rajthelyszínig vagy éppen a bejátszott imázsfilmekig. Arról nem is beszélve, hogy a közvetítők is mindig mesélnek egy kicsit az adott településről, ahol épp a versenyzők kerekeznek. Nagyon fontos a közvetlen tapasztalatszerzés is, azaz hogy a versenyzők és az őket kísérő teamek, illetve a külföldről a helyszínre érkező szurkolók hogyan érzik magukat az eseményen. Persze ilyenkor a fókusz mindig a versenyen van, de ha mellette pozitív emlékeket szereznek az országról, később visszatérhetnek „klasszikus” turistaként

– fogalmazott az országmárkázás-szakértő.

Az első magyar versenyző bemutatkozására egészen 2007-ig kellett várni, ekkor Bodrogi Lászlónak szurkolhattunk, aki összetettben a 84. helyen végzett. 2020-ban Valter Attila az előkelő 27. helyen ért célba, tavaly pedig már két magyarnak, a Groupama–FDJ versenyzőjének, illetve Dina Mártonnak drukkolhattunk.

Bodrogi a minap úgy nyilatkozott az Indexnek, hogy hatalmas dolog, hogy Magyarországról indul a Giro, hiszen a következő napokban rengeteget beszélnek majd Budapestről, a Balatonról, hazánk tájairól. Hogy ki nyeri az összetettet, nem merte megtippelni, véleménye szerint több nagy név is esélyes, és egy nagyon nyitott versenyre számít.

Valter az egy évvel ezelőtti Girón a legjobb fiatalnak járó fehér trikót is felvehette, már az történelmi pillanat volt, hiszen korábban egyetlen magyarnak sem sikerült, hogy háromhetes Grand Tour-versenyen megkülönböztető trikót vegyen fel.

A Maglia Rosa pedig hab volt a tortán, Magyarországon még a Puskás Aréna is rózsaszínben díszelgett a fiatal kerékpáros tiszteletére.

Valter Attilán kívül idén Fetter Erik és Peák Barnabás is rajthoz áll, ez pedig azt jelenti, hogy rekordszámú magyar versenyző indul el egy háromhetes körversenyen.

Plusz egy a ráadás: Dér Zsolt magyar szövetségi kapitány az Israel-Premier Tech kísérője lesz. Egyébként bevett dolog, hogy egy külföldi rajtnál próbálnak olyan helyieket beszervezni a csapatok, akik segítenek előzetesen felmérni az útvonalat és a kritikus részeket. A World Tour-csapat stábjában korábban sosem szerepelt magyar szakember.

Akikre érdemes lesz figyelni

A tavalyi évben győztes Egan Bernal parádés teljesítményt nyújtott, amikor átvette Valtertól a rózsaszín trikót a kilencedik szakaszon, végig megtartotta előnyét, és behúzta az összetettet.

Nagyot harcolt, és sokkal inkább saját magával, a hátával, mintsem a riválisaival. A kolumbiai néhány hónapja súlyos balesetet szenvedett, azóta szerencsére teljesen felépült, és hamarosan visszatérhet a mezőnybe, a Girón azonban biztosan nem láthatjuk.

Idén nincs nagybetűs favorit, a két szlovén nagyágyú, Tadej Pogacar és Primoz Roglic sem indul a versenyen. A legesélyesebbek közé Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) tartozik, aki a Movistarral 2019-ben megnyerte az olasz kört. Esélyes lehet Simon Yates, Mikel Landa és Joao Almeida is, a mezőnyben pedig ott lesz Vincenzo Nibali (2013 és 2016 bajnoka), illetve Tom Dumoulin (2017) is.

Érdemes lesz figyelni az örökifjú Alejandro Valverdére, aki a szezon végén visszavonul, nagy név továbbá Mathieu van der Poel, aki idén megnyerte a flandriai körversenyt. A holland célja, hogy már az első szakasz után magára vegye a rózsaszín trikót. Egy szó mint száz: tényleg bombaerős az idei Giro mezőnye, rengeteg sztár méretteti meg magát.

Ami a mieinket illeti, Valter remek formában van, titkon bízhatunk egy szakaszgyőzelemben. A szurkolók ismét rózsaszín trikóban szeretnék látni a Groupama–FDJ magyar versenyzőjét, ugyanakkor ne felejtsük el: minden verseny más, a mezőny összetétele is változott, a szakaszok sem ugyanazok. Az első szakaszon például több tucat bringás esélyes arra, hogy Visegrádon magasba emelje a szakaszgyőzelemért járó trófeát.

Valter persze mindent megtesz majd azért, hogy felvehesse a Maglia Rosát, és erre jó esélye is van, hiszen a Strade Bianchén negyedik, a többnapos Tour of the Alpson pedig ötödik lett.

A fogadóirodák 251-szeres pénzt fizetnek a végső győzelméért.

Fetter Erik élete első háromhetes körversenyére készül. A 22 éves versenyző év eleji térdsérülése már a múlté, azóta százszázalékosan rendbe jött, és hónapok óta semmi sem zavarja tekerés közben.

Peák Barnabás elsődleges célja, hogy szakaszgyőzelemhez segítse Biniam Girmay-t, amire minden esélye meg is lesz a tavasszal jó formát mutató Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux-nak.

A három magyarországi szakasz

Az első szakasz egy 195 kilométer hosszú etap. A mezőny Budapestről indul, Székesfehérvár és Esztergom érintésével Visegrádon lesz a befutó.

A második etap (május 7.) lesz az időfutam, egy 9,2 kilométeres etap Budapesten belül, majd a harmadik szakasz (május 8.) Kaposvárról indul, a célállomás pedig Balatonfüred. A versenyzők érintik Nagykanizsát, Badacsonyt és Tihanyt is.

A három magyarországi szakasz után szünnap következik majd, utána Szicíliában folytatódik a verseny, amely május 29-én ér véget.

A magyar szakaszokon az időjárás okozhat némi meglepetést, ugyanis pénteken, szombaton és vasárnap is előfordulhat zápor és zivatar, ez különösen a szombati időfutamnál lehet majd érdekes.

A szervezők arra kérik a szurkolókat, hogy időben érkezzenek a helyszínekre, lehetőség szerint gyalogosan vagy kerékpárral.

Igazi hungarikum a szakaszgyőzteseknek

A hét elején mutatták be azt a három trófeát, amely a magyarországi szakaszgyőzteseket illeti. A porcelánból készített díj formáját tekintve egy tradicionális serlegváza, ezt a formát eredetileg Volák Judit magyar keramikus tervezte 1989-ben. Maga a színvilág, az áttört ornamentum és a virágmotívumok is az ezekre az évekre jellemző időszakot elevenítik fel. A váza kézzel festett tulipános díszítései a hollóházi porcelán jellegzetes, hagyományos motívumai.

Hárshegyi Zsuzsanna marketingmenedzser az Index kérdésére elmondta: a 30 centiméter magas trófea több hétig készült. Szita Károly, Kaposvár polgármestere úgy fogalmazott: a váza méltó jutalma lesz a szakaszgyőztes kerékpárosnak, egy nagyra becsült ajándék.

(Borítókép: Giro d'Italia 7. szakasza 2021. május 14-én. Fotó: Stuart Franklin / Getty Images)