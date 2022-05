Cseh szakaszgyőzelem a Giro 16. szakaszán

A hétfői szünnap után kedden az idei olasz körverseny egyik legnehezebb etapja, a Saló és Aprica közötti 202 kilométeres táv várt a mezőnyre 5250 méter szintkülönbséggel és három első kategóriás – valamint egy kategorizálatlan – heggyel, másodikként a legendás Mortirolóval.

A nehézség ellenére nagy iramban zúdult neki a mezőny a szakasznak, több mint húszfős szökevénycsoport lépett el rendkívül erős versenyzőkkel, az élbolyban rövid ideig ott volt Valter Attila (Groupama-FDJ) is.

A sportág ikonikus hegye, a Mortirolo erőteljesen megrostálta a bolyokat, az esélyesek csoportjában az Ineos Grenadierstől az Astana Qazaqstan vette át a vezetést, és a rivális csapatok segítői közül ki is szórtak néhányat, Valter is ekkor szakadt le a csoportról. A csúcson pedig a csapat kapitánya, Vincenzo Nibali állt a boly élére, hibára késztetve riválisait a technikás lejtmenetben. A legrosszabbul az összetettben egy perc hátránnyal ötödik Domenico Pozzovivo, Peák Barnabás csapattársa (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) járt, aki bukott az ereszkedés során, s később az utolsó emelkedőn már nem is tudott a legjobbakkal együtt haladni.

A kategorizálatlan emelkedőn az esélyesek csoportjában az összetett sikerért hajtó Mikel Landa csapata, a Bahrain Victorious állt az élre, miközben az élbolyban hatan maradtak. A záró emelkedő alján az idén az Etnán már diadalmaskodó német Lennard Kämna indított jó érzékkel, ám a holland Thymen Arensman és a cseh Jan Hirt a kaptató második felére utolérte, leszakítva a 42 esztendős spanyol Alejandro Valverdét.

Az összetettért harcolók csoportjában a Bahrain tempója Pozzovivót szakította le, majd a csapat két erős embere, Landa és Pello Bibao ütközött össze és dőlt el, ám visszaálltak a csoport élére, ekkor sorra leszakadtak a riválisok, köztük Joao Almeida is.

A záró lejtmenetre a nedves aszfalton Hirt indult meg elsőként, és előnyéből meg is őrzött néhány másodpercet. Így csapata idei második szakaszsikerét érte el, egyben ötödik cseh bringásként nyert etapot az olasz körversenyen. A második helyet Arensman szerezte meg, a harmadik helyért – és a vele járó négy másodperc jóváírásért – zajló sprintben pedig Jay Hindley bizonyult leggyorsabbnak. Így három másodpercre csökkentette hátrányát a rózsaszín trikós Richard Carapaz mögött. Almeida 14 másodperccel mögöttük ért célba.

Giro d'Italia

16. szakasz, Saló-Aprica, 202 km:

1. Jan Hirt (cseh, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 5:40:45 óra

2. Thymen Arensman (holland, DSM) 7 másodperc hátrány

3. Jai Hindley (ausztrál, BORA-hansgrohe) 1:24 perc hátrány

4. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) azonos idővel

5. Alejandro Valverde (spanyol, Movistar) a. i.

6. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) a. i.

7. Lennard Kämna (német, BORA-hansgrohe) 1:38 p h.

8. Joao Almeida (portugál, UAE) azonos idővel

...12. Domenico Pozzovivo (olasz, (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) 4:11 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Carapaz 68:49:06 óra

2. Hindley 3 másodperc hátrány

3. Almeida 44 mp h.

4. Landa 59 mp h.

Szerdán a Ponte di Legno és Lavarone közötti 168 kilométer megtétele vár mezőnyre. A 3445,6 kilométer össztávú viadal – amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték – vasárnap a veronai időfutammal fejeződik be.

(Borítókép: Jan Hirt nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny 16. szakaszát 2022. május 24-én Olaszországban. Fotó: REUTERS/Jennifer Lorenzini)