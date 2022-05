Covi 54 kilométeres szóló szökés végén nyerte a királyetapot

Szombaton a Belluno és Marmolada közötti 167 kilométer megtétele, három nehéz emelkedő, összesen 4490 méter szintkülönbség várt a mezőnyre. Az első kategóriás San Pellegrino-hágó (1918 méter) után a Pordoi-hágó – 2239 méteres magasságával a Cima Coppi, azaz az idei Giro legmagasabb hágója – következett, a hegyi befutó pedig a Fedaia-hágón 2057 méteres magasságban volt.

Az esős, borongós időben kezdődő etap 15 fős szökésébe ezúttal nem került magyar bringás: Fetter Erik és Peák Barnabás a Pordoi-hágó mászásának kezdésekor már nem volt az esélyesek csoportjában, Valter Attila pedig – aki sikertelenül igyekezett bekerülni az elmenésbe – a hegyen maradt le.

A szökést öt percre engedték el, a Cima Coppit az ekkor már szólóban tekerő Covi vitte el a hazai közönég bíztatása mellett, miközben az emelkedő az élbolyt és az összetettben egy perc lemaradással harmadik Mikel Landáért dolgozó Bahrain Victorious vezette mezőnyt is jelentősen megrostálta.

Az utolsó, 14 kilométeres mászásnak Covi két perc feletti előnnyel vágott neki korábbi szökevénytársai előtt, akik között itt bomlott fel az egyetértés, a mezőny pedig hat perccel követte őt. Az üldözők közül a szlovén Domen Novak indult meg utána, ám nem tudta utolérni az 54 kilométert szólóban szökő Covit, a 23 éves olasz bringás pályafutása legnagyobb győzelmét aratta.

Az esélyesek csoportjában a 105. Giro d'Italia utolsó hegye indította meg a mozgolódásokat, az Ineos Grenadiers vette át a vezetést és növelte a tempót a rombolás érdekében. A rózsaszín trikós, olimpiai bajnok, 2019-es Giro-győztes Carapaz és legfőbb kihívója, a két éve második Hindley maradt itt versenyben, leszakadt a harmadik helyen álló spanyol Landa is. A szökésből visszamaradó német Lennard Kämna be tudott állni rövid időre Hindleynek, ez pedig elég volt ahhoz, hogy két kilométerrel a befutó előtt Carapaz megússzon. Hindley két esztendeje azonos időről várta a záró időfutamot, és végül így kapott ki Tao Geoghegan Harttól, ezúttal viszont elképesztő hegymenetének köszönhetően másfél percet adott az eddig a Girót rossz pillanat nélkül letudó, az utolsó három kilométerre viszont meglepetésre megrogyó Carapaznak, akit Landa is visszaelőzött.

A 3445,6 kilométer össztávú viadal, amelynek első három szakaszát Magyarországon rendezték, vasárnap a 17,4 kilométer hosszú, 280 méter szintkülönbséget tartalmazó veronai időfutammal fejeződik be. Ezt Hindley 1:25 perces előnnyel várhatja, így bár rosszabb időfutammenőnek számít a 29. születésnapját épp vasárnap ünneplő ecuadori riválisánál, kiválóak az esélyei arra, hogy az olasz körverseny történetének első ausztrál győztese legyen.

GIRO D’ITALIA

20. szakasz, Belluno-Marmolada, 167 km, hegyi befutó:

1. Alessandro Covi (olasz, UAE) 4:46:34 óra

2. Domen Novak (szlovén, Bahrain Victorious) 32 másodperc hátrány

3. Giulio Ciccone (olasz, Trek-Segafredo) 37 mp h.

...6. Jai Hindley (ausztrál, BORA-hansgrohe) 2:30 perc hátrány

...9. Mikel Landa (spanyol, Bahrain Victorious) 3:19 p h.

.11. Richard Carapaz (ecuadori, Ineos Grenadiers) 3:58 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Hindley 86:07:19 óra

2. Carapaz 1:25 perc hátrány

3. Landa 1:51 p h.