Philipsené Champs-Élysées, Vingegaard nyerte az idei Tourt

Bjarne Riis 1996-os sikere után másodszor ünnepelhetett összetett sikert dán kerékpáros Párizsban. A sárga mellett a 25 éves Vingegaard a hegyi pontverseny győztesét illető pöttyös trikót is kiérdemelte. A Jumbo-Visma az elmúlt esztendőkben a szlovén Primoz Rogliccsal többször futott neki sikertelenül a legendás maillot jaune elhódításának, végül évek munkája érett be Vingegaard összetett sikerével. Ez az 1984 óta létező (korábban hosszú ideig Rabobank néven szerepelt) holland csapat első Tour-győzelme – emeli ki tudósításában az MTI.

A verseny befutója

A pontverseny zöld trikóját csapattársa, a belga Wout van Aert érdemelte ki Peter Sagan 2018-as pontrekordját megdöntve. A Tour legaktívabb versenyzőjeként ő lett a piros rajtszámos is.

A 26 éven aluliak fehér mezét az összetettet másodikként záró szlovén Tadej Pogacar vihette haza, akinek az elmúlt két évben aratott diadal után ezúttal be kellett érnie a második hellyel. Harmadikként a 2018-as győztes brit Geraint Thomas zárt. Az őt foglalkoztató Ineos Grenadiers nyerte a csapatversenyt minden idők leggyorsabb Tourján: 2005-ben – a sikerétől később megfosztott – Lance Armstrong 41,7 km/órás átlagsebességgel nyert, idén 42,03-as átlaggal zárult a 3328 kilométer össztávú viadal, minden idők harmadik leggyorsabb Grand Tour-viadala.

A záróetap a párizsi La Défense Arenából rajtolt, az elején Vingegaard, Pogacar és Van Aert szökött, a táv első fele a hagyományoknak megfelelően az ünneplésről, pezsgőzésről szólt. A körözéshez a szokásoknak megfelelően a sárga trikós csapata vezette a mezőnyt, itt kezdődött igazából a verseny az utolsó 55 kilométerre, miközben a francia légierő vadászrepülői a nemzeti trikolórt festették az út fölé.

Meg is indultak a szökések – az utolsó körben Pogacar és Thomas egyszerre próbálkozott –, ám ezúttal is mezőnyhajrára került sor, amelyben a 24 éves Philipsen bizonyult leggyorsabbnak a Tour de Hongrie-n Kazincbarcikán diadalmaskodó Dylan Groenewegen és a norvég Alexander Kristoff előtt. Az Alpecin-Deceuninck belga bringása célba érés után kerékpárját magasba emelve ünnepelte idei második Tour-etapsikerét.

Vingegaard csapattársai társaságában 51 másodperces hátránnyal tekert át a célvonalon magabiztos előnye tudatában, az összetett sorrend azonban természetesen nem változott.

Ez volt sorozatban a negyedik francia körverseny a sportági nagyhatalomnak számító spanyolok etapgyőzelme nélkül, legutóbb 2018-ban Omar Fraile nyert szakaszt.

A koppenhágai rajtnál 176 kerékpáros kezdte meg a francia körversenyt, a spanyol Gorka Izagirre csapatérdekek miatt nem állt rajthoz vasárnap, a Movistarnak ugyanis nagy szüksége van a jó eredményekre ahhoz, hogy jövőre is a világelitet jelentő World Teamek közé tartozzon, ezért hétfőn egy baszk egynaposon szerepel, és hiányzott az Israel-Premier Tech két bringása is. Párizsban betegségek – köztük is főleg a koronavírus – és sérülések következtében 135-en értek célba. Legutóbb 2006-ban érkeztek meg hasonlóan kevesen, akkor 137 kerékpáros teljesítette a Tourt.

Párizsban kezdődött a női Tour de France is: a nyolcszakaszos megmérettetés nyitányát, az Eiffel-toronytól indult 81,7 kilométeres távot a holland Lorena Wiebes nyerte a Champs-Élysées-n.

Az utolsó etap összefoglalója

Tour de France

21. (utolsó) szakasz, Párizs, La Défense Arena - Champs-Élysées, 116 km:

1. Jasper Philipsen (belga, Alpecin-Deceuninck) 2:58:32 óra

2. Dylan Groenewegen (holland, BikeExchange-Jayco) azonos idővel

3. Alexander Kristoff (norvég, Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) a. i.

Az összetett végeredménye:

1. Jonas Vingegaard (dán, Jumbo-Visma) 79:33:20 óra

2. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 2:43 perc hátrány

3. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadies) 7:22 p h.

4. David Gaudu (francia, Groupama-FDJ) 13:39 p h.

5. Alekszandr Vlaszov (orosz, BORA-hansgrohe) 15:46 p h.

A Tour bajnokai 2012 óta:

2012: Bradley Wiggins (brit)

2013: Christopher Froome (brit)

2014: Vincenzo Nibali (olasz)

2015: Froome

2016: Froome

2017: Froome

2018: Geraint Thomas (brit)

2019: Egan Bernal (kolumbiai)

2020: Tadej Pogacar (szlovén)

2021: Pogacar

2022: Jonas Vingegaard (dán)

Az eddigi Tour de France-győzelmek megoszlása országonként:

36: Franciaország

18: Belgium

12: Spanyolország

10: Olaszország

6: Nagy-Britannia

5: Luxemburg

3: Egyesült Államok

2: Hollandia, Svájc, Szlovénia, Dánia

1: Ausztrália, Írország, Németország, Kolumbia

Az amerikai Lance Armstrongot doppingolás miatt utólag megfosztották hét elsőségétől, és az érintett viadalokra (1999–2005) vonatkozóan visszamenőleg nem hirdettek új bajnokot.

(Borítókép: Dario Belingheri/Getty Images)