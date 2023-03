A magyar kerékpáros idén már komolyabb célokkal várja a Giro d’Italiát

Csapata, az EOLO-Kometa számára fontosak az olasz viadalok, ezek sorát nyitja meg szombaton a Strade Bianche. A fehér murvás szakaszairól híres toscanai egynapos viadalon ott lesz a 22 éves magyar bringás is, aki két-két egy- és többnapos viadalt tudhat maga mögött idén, utóbbiak közül az andalúz körversenyen két szökésben is benne volt, és egy kilencedik hellyel jelezte, ígéretes formában kezdte az évet.

Nem mondanám, hogy csúcsformában, de mindenképpen jó formában voltam, versenyről versenyre sikerült erősödni és jobb eredményeket elérni. Ha ez folytatódik, akkor akár versenybe szállhatok a szép eredményekért a Strade Bianchén és a hétfőn rajtoló egyhetes tirrén-adriai körversenyen is

– nyilatkozott az MTI-nek Fetter, aki csütörtökön utazik Olaszországba. Az edzések alapján bízik benne, hogy már most a legjobb formája közelébe kerülhet, ugyanakkor a felkészülése fókuszában a májusi olasz körverseny szerepel, akkorra időzítik a csúcsformát.

Tavaly először vettem részt háromhetes viadalon, az elsődleges cél a részvétel, a verseny befejezése és a tanulás volt. A Girón szökésből van igazán esély jó eredményt elérni, tavaly is párszor közel kerültem a tűzhöz, kétszer is sikerült olyan szökésbe kerülni, amely ki tudott tartani a célig. Arra edzek és készülök, hogy ezúttal már én is haza tudjak érni ezekkel a szökésekkel, és a szakaszok végén meccselni tudjak a kiemelkedő eredményekért.

Fetterre még az olasz körverseny előtt, március végén, április elején magaslati edzőtábor vár a tenerifei Teidén.

Nem egyszerű erre a közkedvelt időszakra ott hotelszobát szerezni, mindenki, aki a Giróban gondolkozik, akkor akar magaslatra menni. Márpedig erre a célra a Teide a legjobb hely, hiszen aki oda felmegy, az az esetek túlnyomó részében jól is szerepel utána.

Az előző két évben az Európa-bajnokságon az U23-asok között egyformán negyedikként célba érő Fetter idén már nemzeti színekben is a felnőttek között szerepel, tervei szerint augusztus elején a glasgow-i világbajnokságon és a szeptemberi drenthei kontinensviadalon is rajthoz áll. Előbbi lesz a szezon második felének fő versenye a számára, ugyanakkor fontos lesz a júniusi országos bajnokság is, ahol szeretné sorozatban harmadszor megnyerni az időfutamot a felnőttek között.

Kitért az andalúziai körversenyt összetett sikerrel és három szakaszgyőzelemmel záró Tadej Pogacarra is: mint mondta, a háromhetesekre készülő esélyesek közül a Tour de France-on kétszeres bajnok szlovén évkezdése volt a leginkább lenyűgöző.

Megszokhattuk, hogy bárhol indul, többnyire már a szezon elején is nyer, azonban döbbenetes erőkülönbséggel és fölénnyel győzött Andalúziában, szinte játszadozva a többi csapat Tourra készülő sorával. Kíváncsi leszek, fenn tudják-e tartani ezt a formát júliusig, ha esetleg még ennél is jobb lesz, akkor ő lehet a francia háromhetes körverseny legnagyobb esélyese

– vélekedett Fetter.

