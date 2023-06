– utalt az M4 Sport csatornának nyilatkozva a szlovén klasszis arra, hogy áprilisban egy bukás során megsérült a Liège–Bastogne–Liège-en. Ezután rátért a bilbaói rajtra:

Az UAE csapat 24 éves kiválósága beszélt a várható rivalizálásáról a címvédő dán Jonas Vingegaard-ral is:

Jonas megmutatta két hete a Critérium du Dauphiné megnyerésével, hogy milyen erős, és most azt mondta, hogy még nincs is százszázalékos állapotban, úgyhogy talán még jobb lesz. Nehéz lesz legyőzni őt, miközben a többiekre is figyelnem kell. Jobban tetszik ez a rajt, mint ha hét sík szakasszal indulna a Tour, ami húsz évet elvesz az ember életéből