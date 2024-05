Hatalmas bukás a Tour de Hongrie első szakaszán

Karcagról vágott neki a mezőny a 166 kilométer hosszú, sík távnak, amely 340 méter szintemelkedést tartalmazott a hajdúszoboszlói befutóig. A Karcag Cycling versenyzője, a magyar válogatott színeiben szereplő Filutás Viktor az MTI-nek hangsúlyozta: „illene megmutatni a mezőnyben, hogy egy karcagi Karcagról indulva mit tud csinálni.” Kitért rá, hogy a nemzeti csapattal szökésben szeretnék megmutatni magukat, ez meg is valósult, ugyanis az eltekerő négyfős bolyba Rózsa Balázs (Epronex-Hungary) mellett ő is be tudott kerülni.

A szakasz elején csepergő eső, a táv nagy részén tapasztalható borús idő ellenére sokan látogattak ki az utak mellé, magyar, szlovák, német és holland zászlót is lengetett a szél. Sok helyen iskolás csoportok szurkoltak, máshol egész családok tekertek ki megnézni a mezőnyt, egyes helyeken pedig fellufizott várostábla köszöntötte a kerékpárosokat. A Hortobágyon a szürkemarhák és csikósok tűntek fel az út mentén.

Ketten keveredtek bukásba korán, köztük a háromszoros világbajnok szlovák Peter Sagan, ám mindketten vissza tudtak zárkózni. Nem diktált nagy tempót a mezőny az erős szélben, az első óra átlaga 42,5 km/h, a másodiké 41,15 km/h volt. A szökevények legnagyobb előnye bő három perc volt, a táv jelentős részében két perccel tekertek a mezőny előtt. Az egyik részhajrában Rózsa második, Filutás harmadik lett, a másodiknál – már Hajdúszoboszlón – Filutás, Rózsa volt az első kettő sorrendje.

A fürdőváros környékén kialakított körpályát háromszor teljesítették a bringások, a szökésből legtovább, egyedül kitartó cseh Martin Voltrát az utolsó körben fogta be a sprintercsapatok vezette mezőny. Hét kilométerrel a cél előtt hárman kerültke földre, köztük Orosz Gergő (Epronex-Hungary), Sagan pedig technikai probléma miatt szakadt le időlegesen.

Az utolsó száz méteren belül egy nagy bukás történt, egy magyar válogatott bringás is érintett volt, miközben az ausztrál Sam Welsford (BORA-hansgrohe) bizonyult leggyorsabbnak két olasz, Samuel Quaranta (MBH Bank Colpack Ballan), illetve a 2020-ban három etapsikert bezsebelő Jakub Mareczko előtt, így ő viselheti először a sárga trikót.

A 2011-ben világbajnok Mark Cavendish hatodik lett, a magyarok közül a legelőkelőbb helyezést – és ezzel a fehér trikót – Rózsa érdemelte ki.

A 45. magyar körverseny csütörtökön a Tokaj és Kazincbarcika közötti 162 kilométeres etappal folytatódik. A mezőny az öt szakasz során 851 kilométert teker, és 7871 méter szintemelkedést küzd le, amíg vasárnap célba ér Pécsett. Az M4 Sport és az m4sport.hu valamennyi szakaszt teljes egészében élőben közvetíti.