Valter Attila a dupla bukás után elég jónak érezte a lábait

Szökés után a spanyol Pelayo Sánchez nyerte a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny csütörtöki, hatodik szakaszát, összetettben továbbra is a szlovén Tadej Pogacar vezet, míg Valter Attila az ötvenedik helyen ért célba másfél perces hátránnyal.

Valter szerdai bukása ellenére tudta vállalni a folytatást a Viareggio és Rapolano Terme közötti 180 kilométeren, amelyet murvás részek is nehezítettek. Később egy csoport el tudott szökni a mezőnytől, de létszáma folyamatosan csökkent és végül hárman maradtak: Sánchez, a francia Julian Alaphilippe és az ausztrál Lucas Plapp. Köztük a sprint döntött Sánchez javára.

A kétszeres Tour de France-győztes Pogacar, valamint összetettbeli nagy riválisai együtt érkeztek be 29 másodperc hátránnyal, így a szlovén megőrizte a rózsaszín trikót, előnye 46 másodperc a második brit Geraint Thomasszal, és 47 a harmadik kolumbiai Daniel Martínezzel szemben.

Valter összetettben javított, a 61. helyről feljött a 48. helyre, hátránya 18:50 perc Tadej Pogacarral szemben.

„A dupla bukás után elég jók voltak a lábaim, örülök, hogy jól tudtam menni, az elején is aktív voltam” – értékelt az M4 Sport helyszíni stábjának a Visma-Lease a Bike magyar sportolója.

Hozzátette, némileg hektikus volt számára a szakasz, mert sík terepen szökni nem a legegyszerűbb dolog.

Gondoltam, hogy benne van a levegőben, hogy elmegyünk az első hegyig, ami nyolcvan kilométer után van, de azért kicsi esélyt láttam rá, mégis így történt.

Amíg elértek oda, nagyjából félúton Valter benne volt egy csoportban, de ott „be kellett húznom a féket, brutálisan nehéz volt így a nap”.

Utána többször is lemaradt, majd visszaért az élmezőnybe, és nagyon örül, hogy most is hasznos tagja volt a csapatnak, összességében jó napot zártak.

Pénteken a Foligno és Perugia közötti 40,6 kilométeres egyéni időfutam vár a 107. Giro d'Italia mezőnyére, amely 3400 kilométert teljesít, amíg május 26-án célba ér a római záróetapon.

(MTI)

Giro d'Italia 2024

6. szakasz (Viareggio-Rapolano Terme, 180 km):

1. Pelayo Sánchez (spanyol, Movistar Team) 4:01:08 óra

2. Julian Alaphilippe (francia, Soudal - Quick-Step) azonos idővel

3. Lucas Plapp (ausztrál, Team Jayco-AlUla) 1 mp hátrány

...50. Valter Attila (Visma-Lease a Bike) 1:31 p h.

Az összetett élcsoportja:

1. Tadej Pogacar (szlovén, UAE) 23:20:52 óra

2. Geraint Thomas (brit, Ineos Grenadiers) 46 másodperc hátrány

3. Daniel Martínez (kolumbiai, BORA-hansgrohe) 47 mp h.

...48. Valter 18:50 perc hátrány

Borítókép: Tim de Waele/Getty Images